Smijten met geld! VVD en D66 hebben slechts paar weken nodig om stijgende energierekening aan te pakken

Fractieleider van de VVD Sophie Hermans en haar D66-collega Jan Paternotte zeggen binnen ‘enkele weken’ een plan voor de aanpak van de stijgende energierekening klaar te kunnen hebben. ‘Maar’, zo zeggen ze tijdens het NPO radiodebat, ‘het is niet realistisch dat het probleem dan binnen een paar dagen opgelost is.’

Zowel Hermans als Paternotte geven eigenlijk al aan dat ons zware tijden te wachten staan (via De Telegraaf). Voor de oorlog in Oekraïne waren er al problemen op de energiemarkt en die zijn nu natuurlijk alleen maar erger aan het worden. Het is logisch dat daar niet direct een plan voor klaarligt. Het is ook prima dat er binnen ‘enkele weken’ wél een plan zou kunnen liggen. Het probleem is alleen dat het plan waarschijnlijk neerkomt op een sigaar uit eigen doos.

Want wat zou ons kabinet nou precies kunnen doen? De belastingen op energie verlagen gaan ze niet doen, want daardoor loopt de overheid te veel geld mis. En huishoudens compenseren komt ook gewoon neer op belastinggeld rondpompen, maar klinkt tenminste nog alsof de overheid de burger in bescherming neemt. Heel veel meer opties zijn er niet echt, en allemaal zijn ze gericht op de korte termijn.

Misschien is dat de reden dat Frans Timmermans ineens een oogje toeknijpt als het om het gebruik van kolencentrales aankomt? Vast wel, want de inzet op hernieuwbare energie en de aversie tegen gasgebruik heeft ons nu in een benarde positie gebracht, waar we niet zomaar uit komen. En dus zullen de VVD en D66 doen wat ze altijd doen als er een ‘acuut’ probleem optreedt: geld ertegenaan smijten. En het liefst pas op een moment dat de (gemeenteraads-)verkiezingen al zijn geweest.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Eerst worden dus de armere huishoudens keihard geraakt. Vervolgens is de rest van de burger aan de beurt. En als het plan van de VVD en D66 er eenmaal ligt om burgers voor hun energierekening te compenseren, dan wordt de volgende generatie met de kosten opgezadeld.