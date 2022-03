LOLWUT? Frans Timmermans plots voorstander van steenkool: ‘Rusland!’

De grootste Europese groene energie-pusher die we kennen, Frans Timmermans, zegt opeens voorstander te zijn van steenkool. Voorlopig tenminste. Want als we daarvan gebruik maken zijn we minder afhankelijk van Rusland, en dat is heel goed. Maar dat is wat gek. Want als de wereld heel spoedig vergaat als we “nu niets doen aan het klimaat!!!!!” dan is zo’n oorlog toch geen reden om “de benodigde veranderingen” uit te stellen, lijkt me.

Ooit was Frans Timmermans een ‘prominente’ PvdA’er in eigen land. De rest van het land had lak aan hem, maar in de partij was hij wel iemand met een beetje invloed. Sindsdien heeft hij helaas furore gemaakt in de Europese Unie, want daar is hij nu al enige tijd de klimaattsaar. Of klimaatpaniekzaaier.

In die hoedanigheid roept hij voortdurend dat we af moeten van alle fossiele brandstoffen en dat de wereld heel snel vergaat als we nu niet keihard ingrijpen. Oh ja, zijn echte beland bij het einde der tijden.

Maar blijkbaar is het klimaat bereid zichzelf even op de pauzestand te zetten in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Want opeens zegt Timmermansje dat we dan toch maar gebruik moeten gaan maken van steenkool de komende tijd. Ja, het is ‘vervuilend’ en ‘slecht voor het klimaat,’ maar Rusland pijn doen is nóg belangrijker.

“Er zijn geen taboes in deze situatie,” stelt Timmermans.

Oké, weten we dat ook weer: zelfs Timmermans begrijpt dat zijn angstzaaierij over klimaatverandering de reinste flauwekul is en zet het allemaal zo even in de ijskast als hij denkt dat dit nodig is vanwege de buitenlandse politiek.