Oekraïense geheime dienst: ‘Russische elite plant aanslag op Poetin, opvolger staat al klaar’

De Oekraïense geheime dienst beweert dat de Russische elite een aanslag op Vladimir Poetin zou willen plegen, door hem te vergiftigen. Ook zou er zelfs al een vervanger voor hem klaarstaan: Alexander Bortnikov, de directeur van de Russische veiligheidsdienst FSB.

Het klinkt allemaal als pure angstpropaganda vanuit Oekraïne richting Rusland, die niet zonder gevaar is. Want hoewel de oorlog waarschijnlijk langer duurt dan de Russen hadden geanticipeerd, staat Oekraïne er niet bepaald goed voor. Het is ook niet voor niets dat de Oekraïense president Zelenski continu om meer hulp roept én ingaat op onderhandelingen met de Russen.

De hoofdreden voor het idee dat dit ‘nieuws’ waarschijnlijk propaganda is komt door het feit dat het zo groots wordt aangekondigd. Als de Russische elite Poetin écht zou willen vergiftigen, dan is het toch bijzonder dom om dat vooraf naar buiten te brengen? Daarom lijkt het meer op een wanhoopsdaad die ervoor moet zorgen dat Poetin paranoïde wordt en zijn mannetjes gaat verschuiven, ontslaan of wegstoppen in een of ander strafkamp. Het zou in ieder geval verklaren waarom er in dit artikel van De Telegraaf specifiek vergiftiging wordt genoemd, omdat het bekend is dat Poetin juist bang is voor zo’n type aanslag.

Maar stel nou dat er daadwerkelijk een plan ligt van de Russische elite om Poetin te vergiftigen en de FSB-directeur te installeren als nieuw staatshoofd, is dat vooruitgang? Het enige wat dat oplevert is een nieuw regime dat minimaal net zo paranoïde is als Stalin (terecht) was.

Rusland zou daarmee een totaal onvoorspelbare speler op het wereldtoneel worden. De kans zit er dan ook dik in dat de Russische burger, zoals altijd, aan het kortste eind trekt. En wat doen grootmachten vaak als ze de aandacht van hun burgers af willen leiden van interne problematiek? Oorlog voeren.

Al met al klinkt het meer als een laatste stuiptrekking van de verliezende Oekraïense regering dan als een daadwerkelijk plan om Poetin van het veld te ruimen. Mocht het plan wél bestaan en worden voltrokken, dan is het absoluut niet zeker of er überhaupt winnaars zullen zijn.