Turkse diplomaat ziet kans op vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne: ‘Poetin’s eisen zijn onderhandelbaar’

De Turkse topfunctionaris Ibrahim Kalin heeft als een van de weinigen mee mogen luisteren bij het telefoongesprek tussen Erdogan en Poetin. Hij zegt dat de Oekraïense president Zelenski het merendeel van Poetin’s eisen redelijk makkelijk zou kunnen accepteren, voor zover hij dat al niet heeft gedaan. Het enige echte pijnpunt voor Oekraïne en Rusland is de Donbas-regio, maar toch lijkt er kans op een vredesakkoord te zijn.



Rusland begon zijn ‘speciale militaire operatie’ met het idee dat de Russen en Russisch sprekende Oekraïners gered moesten worden van genocide en de nazistische elementen binnen de Oekraïense regering. Lariekoek van de bovenste plank natuurlijk, waardoor iedereen in het Westen aannam dat het om een totale invasie van Oekraïne ging.

En laten we eerlijk wezen, dat was niet heel erg ver gezocht. De ene na de andere Oekraïense stad werd gebombardeerd en hele gebieden werden (met veel pijn en moeite) veroverd. Maar de invasie liep alles behalve vlekkeloos. Rusland stuurde verouderd materiaal en jonge onervaren soldaten, die ook nog eens niet fatsoenlijk konden worden herbewapend.

Oekraïne houdt tot nu toe redelijk stand, maar als Rusland zijn volle gewicht er tegenaan gooit dan is het snel klaar en pakt een vredesakkoord beroerd uit voor Zelenski. Alleen lukt Rusland dat niet of in ieder geval niet op tijd, waardoor het bij een patstelling lijkt te blijven. Een dramatische toestand voor alle betrokkenen, al is Rusland op de lange termijn mogelijk nog wel in het voordeel.

Waarschijnlijk is dat ook de reden dat Zelenski steeds meer in lijkt te gaan op de eisen van Poetin, zoals de Turkse functionaris aangeeft in De Telegraaf. Zo gaf hij al aan dat Oekraïne geen lid meer zal proberen te worden van de NAVO, waardoor Oekraïne in de toekomst neutraal zal worden. De Russische eis van ‘denazificatie’ zal ook niet heel moeilijk zijn om in te willigen, aangezien er wel degelijk nazi’s rondlopen in Oekraïne en Zelenski zonder moeite de morele steun van het Westen kan krijgen als hij zijn land wil zuiveren van nazi’s. De concrete invulling van die eis is echter nog wel een dingetje, want Poetin kan er ook iets anders mee bedoelen en iedere anti-Russische politicus het nazi-label opplakken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De meest bittere pil voor Zelenski om te slikken wordt het ‘afstaan’ van de Donbas en de Krim. Dat is misschien wel het belangrijkste punt voor Poetin, ook om gezichtsverlies te voorkomen. Zelenski zal het waarschijnlijk wel gaan accepteren, alleen al om het feit dat ook veel andere landen last hebben (of krijgen) van het conflict. Als het voor iedereen te lang duurt dan ebt de steun voor Oekraïne snel weg en kan Rusland nog meer eisen gaan stellen.