Oeps! Staatssecretaris Van der Burg: ‘Foutje bedankt! Toch geen vergoeding bij opvang Oekraïense vluchtelingen’

Staatssecretaris Eric van der Burg moet erkennen dat hij de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd heeft toen hij stelde dat mensen die Oekraïense vluchtelingen opvangen daarvoor “een onkostenvergoeding” krijgen. Er zou sprake zijn geweest van een “spraakverwarring.”

Dinsdagmiddag liet Van der Burg weten dat hij met de minister van Sociale Zaken overleg pleegt over “een onkostenvergoeding voor mensen die kosten maken, bijvoorbeeld omdat ze mensen in huis nemen.” Hij vond ook dat zo’n vergoeding (van belastinggeld) “logisch” was. Iets met Europese eenheid ofzo.

Maar nu bericht De Telegraaf dat dit helaas een kleine “spraakverwarring” was. Dat zegt Van der Burgs woordvoerder tegen de krant. “Deze onderwerpen raken veel diverse departementen, wij kregen pas later door vanuit het ministerie van Sociale Zaken dat deze informatie niet juist is.”

In plaats daarvan kunnen de Oekraïense vluchtelingen zélf “leefgeld” krijgen. “Dat leefgeld kunnen zij ook gebruiken om een vergoeding aan hun gastgezin te geven.” Dus de vluchteling krijgt financiële steun, en dan moet het “opvanggezin” de vluchteling in kwestie vragen: “Hé, mogen wij dat geld hebben, of in ieder geval een deel ervan?”

Er is vooralsnog geen antwoord gekomen op de vraag: waarom moet dit uit belastingcenten en kan dit niet geregeld worden via charitatieve organisaties?