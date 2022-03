Ondanks schrijnend personeelstekort zet Defensie in op 30 procent vrouwelijk personeel in 2030

Staatssecretaris Van der Maat heeft de prioriteiten, zelfs nu er een oorlog heerst op het Europese continent, niet op orde. In plaats van alle zeilen bij te zetten om het Nederlandse leger weer iets meer te maken dan de appendix van de overheid, zet hij in op gelijkheidsgedram. In 2030 moet 30 procent van alle werknemers bij Defensie uit vrouwelijk personeel bestaan, terwijl dat nu nog maar 16 procent is. Van der Maat vindt het nu “een goed moment” om zich bezig te houden met deze flut ambitie.

Defensie is jarenlang uitgekleed en onze krijgsmacht staat er belabberd voor. Maar nu er dan eindelijk weer wordt geïnvesteerd heeft het kabinet de prioriteiten duidelijk niet op orde. Gisteren werd al bekendgemaakt dat er ruim 100 miljoen euro voor een verbeterd cateringsysteem wordt uitgetrokken. En nu blijkt men in te blijven zetten op gendergelijkheid.

Het is werkelijk onvoorstelbaar dat men bij een schrijnend personeelstekort überhaupt vast blijft houden aan dit idee van meer vrouwelijk personeel bij Defensie, waarmee men de selectiemogelijkheden nog verder beperkt. ‘We hebben alles nodig wat we kunnen krijgen, maar dan liever wel veel vrouwen!’

Van der Maat verzekert ons dat dit streefcijfer niet bij alle onderdelen van de krijgsmacht zal gaan werken. Bij het Korps Mariniers, gevechtseenheden bij de Landmacht en onder technici “hebben deze ontwikkelingen meer tijd nodig”, schrijft hij volgens de NOS. Ook zouden de gestelde eisen aan personeel mogelijk op de schop moeten, maar dit zou volgens Van der Maat niet betekenen dat Defensie ook in gaat leveren op kwaliteit.

Alleen al het feit dat de gestelde eisen aan militair personeel tegen het licht worden gehouden, om meer vrouwen aan te kunnen nemen, is een probleem. Die eisen zijn er niet voor niets. Vandaar dat hij constateert dat deze ontwikkelingen meer tijd nodig hebben bij de voorgenoemde onderdelen van Defensie. Maar het is overduidelijk dat als ze zichzelf kunnen overtuigen van het idee dat de kwaliteit daar overeind zal blijven als ze de eisen bijstellen, ze het direct zullen doen.

Over een tijdje zullen we dan zien dat vrouwen nog steeds niet echt warmlopen voor een functie bij Defensie. En als het wél stormloopt, dan moet er natuurlijk weer meer geld tegen een ‘cultuurverandering‘ aan worden gegooid, omdat mannen zich nog steeds als mannen gedragen en vrouwen zich niet veilig voelen. Tanks, munitie en ander oorlogsmaterieel zullen even moeten wachten. Toxische masculiniteit krijgt straks namelijk weer prioriteit, samen met de rest van het inclusiviteit- en diversiteitgedram.