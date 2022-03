Kabinet ‘investeert’ in leger: ‘Beter cateringsysteem bij Defensie mag best 100 miljoen euro kosten’

Het kabinet heeft de prioriteiten voor Defensie duidelijk op orde. Gaan ze weer tanks aanschaffen of regelen ze eindelijk fatsoenlijke hoeveelheden munitie? Nee, ze gooien 100 miljoen euro tegen een nieuw cateringsysteem bij Defensie aan om ‘te kunnen voldoen aan de operationele- en voedselveiligheidseisen’, schrijft staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het bedrag, dat zal worden uitgesmeerd over een periode van vijf jaar, neemt het kabinet de catering van Defensie op de schop. Met een hoop flut argumenten wordt nog een slappe poging gedaan om te doen alsof hier echt iets fundamenteels wordt aangepakt. Zo zou het een investering zijn die het moreel van de militair verhoogt en zijn fysieke gesteldheid op peil houdt, zegt de staatssecretaris volgens RTL Nieuws.

Voor een kabinet dat zo bezig is met beeldvorming is dit wel een hele rare zet. Defensie staat er al jaren echt zwaar beroerd voor. Ze kunnen nauwelijks missies uitvoeren en lijken haast alleen nog in het buitenland te worden ingezet om te voldoen aan diplomatieke verplichtingen. Slagkracht is er niet en oorlogsmaterieel moet worden geleend, maar gelukkig krijgen de militairen straks wel weer fatsoenlijk te eten. Als dát niet uitnodigend is dan weet ik het ook niet meer!

Hoe er concreet invulling wordt gegeven aan het vernieuwen van het cateringsysteem bij Defensie is onduidelijk, maar het zou net zo goed over de aanleg van moestuintjes kunnen gaan. Het lijkt wel alsof het kabinet totaal geen idee heeft van waar nou echt behoefte aan is bij Defensie, terwijl er wel geld voor beschikbaar is gekomen. Misschien is het bij legers van andere EU-landen wel nóg dramatischer. Mocht er dan ooit een EU-leger komen, dan heeft Nederland in ieder geval een Unique Selling Point erbij om deel te nemen: een goed cateringsysteem. Het is toch werkelijk om te huilen.