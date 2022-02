Grote Kamermeerderheid voor verhoging Defensiebudget, Rutte waarschuwt wel voor financiële tegenslag

Partijen in de Tweede Kamer zijn flink wakker geschud door de oorlog in Oekraïne. Van links tot rechts is er ineens steun te vinden voor een verhoging van het Defensiebudget. Premier Rutte wijst iedereen erop dat hierdoor de financiële tegenslag nóg groter wordt vanwege inflatie, de sancties tegen Rusland en nu ook nog deze extra kostenpost.

Bijna alle politieke partijen hebben ineens het licht gezien. De SP en Denk stemden echter wel tegen de verhoging van het Defensiebudget.

Het gaat vooralsnog niet om hele grote bedragen, hoewel die niet zijn genoemd. De aangenomen motie gaat er eigenlijk alleen voor zorgen dat het geplande bedrag voor Defensie nu eerder beschikbaar wordt gemaakt (‘naar voren gehaald’) en dat er manieren worden gezocht om het budget verder te verhogen, meldt EenVandaag. Er moet dus ergens in gesneden worden.

De motie lijkt vooral een symbolische waarde te hebben. Vergeleken met Duitsland, dat 100 miljard euro vrijmaakt om weer een écht leger op te kunnen bouwen, doet Nederland nauwelijks iets. Defensie heeft nu al moeite met het vinden van militairen en daar gaat een iets groter budget echt niet zomaar verandering in brengen. En dan te bedenken dat een aanzienlijk deel van het budget waarschijnlijk eerder naar salarisverhogingen gaat dan naar materieel.

Rutte zou natuurlijk de budgetten voor stikstof- en klimaatbeleid kunnen aanwenden om daadwerkelijk weer snel een capabel Nederlands leger op touw te zetten. Maar ja, het blijft Rutte hè? Die snijdt waarschijnlijk eerder in het zorgbudget en geeft vervolgens de Tweede Kamer de schuld van deze ‘moeilijke keuze’.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Op de korte termijn hebben we dus helemaal niets aan deze motie, maar hopelijk zwengelt het de politieke partijen wel aan om op de lange termijn weer meer oog te hebben voor Defensie. Ze zijn met z’n allen echt veel te naïef geweest en betalen daar nu de prijs voor.