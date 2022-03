Onrust in de coalitie! Hoekstra wil opnieuw praten over regeerakkoord, Kaag geeft geen thuis

Wopke Hoekstra wil dat er opnieuw gesproken wordt over het regeerakkoord. Maar hij heeft een probleem. Sigrid Kaag heeft daar namelijk helemaal geen zin in.

Er is de afgelopen weken natuurlijk nog wat veranderd in en voor Nederland. De inflatie begon de pan al uit te rijzen als gevolg van het walgelijke coronabeleid, maar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland doet daar nu nog een schepje bovenop. Daarom wil Wopke Hoekstra dat de regeringscoalitie opnieuw met elkaar in gesprek gaat over de inhoud van het regeerakkoord.

“We zijn de afgelopen dagen ingehaald door de werkelijkheid en zullen de bakens moeten verzetten. We moeten terug naar de tekentafel,” aldus Hoekstra. “Geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord.” Dit houdt in dat hij “in de volle breedte” wil kijken naar de afspraken.

Sigrid Kaag: “Njet”

Alleen heeft hij een probleem. De vrouw achter het akkoord, D66’er Sigrid Kaag, is namelijk helemaal niet van plan om terug naar de tekentafel te gaan. Zij heeft in de onderhandelingen alles gekregen dat ze wilde, inclusief achterlijk klimaatbeleid en andere linkse Deughobby’s. Dat gaat ze echt niet zomaar opgeven, nee, ook niet voor een oorlogje daar ergens in het oosten van Europa.

Kaag hamert juist op “rustige besluitvorming, om te doen wat we beloofd hebben, zoals het terugdringen van de klimaatverandering en beter onderwijs. De overheid moet ook betrouwbaar zijn.” Haha, ja, dat zeggen de mensen dus die onder meer verantwoordelijk zijn voor de Toeslagenaffaire. En dan ook nog met droge ogen.

“Natuurlijk voeren we regelmatig met elkaar overleg of we nog op de goede weg zitten. En natuurlijk moet je kijken waar de nood de wet moet breken. Maar ‘terug naar de tekentafel’ suggereert dat je een totaal nieuwe tekening gaat maken, en dat lijkt me niet de bedoeling,” aldus Kaag.

En ja, natuurlijk is dit voor Hoekstra gewoon ontzettend problematisch. Want hij heeft totaal geen leverage. Kaag heeft het voor het zeggen in deze coalitie, en het CDA staat er in de peilingen zo slecht voor dat Hoekstra ook niets kan afdwingen.