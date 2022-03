Pas op de plaats! Energieagentschap adviseert autovrije zondag in steden ‘om oliecrisis te voorkomen’

Het Internationaal Energieagentschap IEA heeft een 10-puntenplan gepresenteerd om de olieconsumptie te verkleinen en op die manier een energiecrisis te voorkomen. En natuurlijk trekt de burger weer aan het kortste eind, want wat de IEA betreft moet er een autovrije zondag komen in grote steden.

Het 10-puntenplan van de IEA lijkt geïnspireerd te zijn op klimaatambities en de meest gangbare coronamaatregelen die westerse landen de afgelopen twee jaar hebben geïntroduceerd. Want naast de autoloze zondag en een verlaging van de maximumsnelheid (met ten minste 10 kilometer per uur), adviseren zij volgens de NOS:

– goedkoper OV en bevordering van lopen en fietsen

– tot drie dagen in de week thuiswerken

– stimuleren van carpoolen

– versnelde invoering van elektrische voertuigen

Geen woord over het afschalen van productie voor de industriële sectoren in westerse landen. De ‘klappen’ komen volledig bij de burger terecht.

Dat zou misschien nog niet zo erg zijn als het alléén om het voorkomen van een energiecrisis zou gaan, maar er komt natuurlijk nog van alles bij kijken. Landen hebben gigantisch veel moeten lenen om de coronacrisis te kunnen doorstaan. Zo’n beetje iedere overheid in de EU heeft wel een ambitieus (en vooral heel duur) klimaatbeleid. De inflatie van de euro is ook om te janken.

Wat dat betreft is het dus meer de vraag of deze voorstellen überhaupt nodig zijn, want burgers zullen waarschijnlijk zelf al geld besparende maatregelen nemen, simpelweg omdat de koopkracht keihard onderuit gaat.

Ons kabinet kan dit 10-puntenplan van het IEA dus eigenlijk aangrijpen om te doen alsof zij de regie voeren voor iets dat een natuurlijke reactie is van burgers op de beroerde stand van de economie. Maar eigenlijk is het niets meer dan een signaal dat aangeeft hoe schrijnend de situatie in ons land en in Europa kan worden. We hebben het hier namelijk gewoon over een energierantsoen omdat er nog geen maand oorlog is in Oekraïne en Rusland! Het pleiten voor een autovrije zondag onderstreept de kwetsbaarheid van Europa.