Peiling De Hond: ‘Als Pieter Omtzigt meedoet met zijn eigen lijst is hij meteen de grootste’

Als Pieter Omtzigt meedoet aan de verkiezingen met zijn eigen lijst dan is hij meteen de grootste. Dat zegt Maurice de Hond op basis van zijn nieuwe peiling.

Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over een mogelijk nieuwe partij voor Pieter Omtzigt. Op dit moment zit hij als “onafhankelijk Kamerlid” in het parlement. Maar dat gaat natuurlijk veranderen. Uiteindelijk zal hij met een eigen club (moeten) komen. En ja, de verwachting is dat hij dan ook meteen een paar bekende namen met zich meeneemt – mensen op wie hij kan bouwen.

Maurice de Hond heeft voor de peiling van vandaag even gekeken naar de electorale impact die een Lijst Pieter Omtzigt zou hebben. En ja, die is significant. Want als hij niet meedoet is de VVD met afstand de grootste. Doet hij dat daarentegen wél dan wordt zijn nieuwe partij de grootste partij en is het dus afgelopen met het premierschap van Mark Rutte:

Opvallend is dat Omtzigt zijn kiezers dan bijna overal bij vandaan haalt… behalve bij FVD, SGP, DENK, BIJ1. Deze partijen zijn totaal immuun voor de opkomst van Omtzigt. Niet zo gek natuurlijk, want al die partijen hebben een duidelijke, sterke, en gepassioneerde achterban. Maar alle andere partijen lijden verlies door Omtzigt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dat is interessant – en gevaarlijk voor die partijen. Want als dat eenmaal begint – dus als hij zijn partij aankondigt en vervolgens goed presteert in de peilingen – zullen zeker nieuwe partijen als BBB en JA21 daaronder te lijden hebben. Als de leegloop daar eenmaal begint kon het weleens heel moeilijk zijn om daar nog iets aan te doen.