Peiling! VVD en D66 verliezen fors in dagen na gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn slechts een paar dagen geleden geweest en … Maurice de Hond bericht meteen dat zowel VVD als D66 flink verliezen in zijn peiling.

Een week geleden stond de VVD in de landelijke peiling van Maurice de Hond op 27 zetels. Dat was dus zeven dagen geleden. En ja, in vergelijking met de verkiezingen was het bepaald geen hoge score voor de partij… maar de VVD was nog wel ruimschoots de grootste, wat vooral komt doordat alle andere partijen feitelijk gewoon middelgroot zijn tegenwoordig.

Wat D66 betreft: die club kon vorige week nog rekenen op 20 virtuele zetels. Bepaald geen fantastisch resultaat in vergelijking met de verkiezingen van vorig jaar (toen waren het er 24), maar in ieder geval nog wel op/over de grens van de 2 gevolgd door een 0.

Deze week is dat anders:

Wat je dus ziet is dat VVD en D66 allebei twee zetels hebben verloren. Dat is gebeurd in één week tijd. Opvallend, want beide partijen zeiden tevreden te zijn met de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. Blijkbaar denkt de kiezer daar ánders over.

Waar die zetels dan naartoe zijn gegaan? Naar GroenLinks (+3) en de PvdA (+1). Hoewel, misschien dat één VVD-zeteltje naar BBB is gegaan, want de club van Caroline van der Plas staat ook één zetel hoger dan een week geleden. Namelijk op 9, wat natuurlijk voor zo’n nieuwe partij een fantastische stand van zaken is.

Hoe zeer deze peiling klopt? De Hond is één van de betere peilers van Nederland. Dat staat buiten kijf. Daar staat wel tegenover dat ik er weinig geloof aan hecht dat zowel Volt als FVD op 4 zetels zouden staan. FVD heeft gewoon een sterke, gepassioneerde achterban. En De Hond onderschat FVD telkens weer bij verkiezingen. De peilers dachten in 2021 dat het er 4/5 zouden worden voor FVD, maar het werden er… 8.

Datzelfde geldt eigenlijk voor Volt. Die partij zou er 1 krijgen waarschijnlijk, maar kreeg er feitelijk 3. En ook bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft Volt het best aardig gedaan – dit alles ondanks de wanstaltige situatie rond Nilüfer Gündogan.