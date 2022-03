Rotterdam heeft de primeur: DENK gaat meebesturen!

De stad van Pim Fortuyn heeft de primeur. De migrantenpartij DENK is door gedrongen tot het formatieproces. In Rotterdam wil men een coalitie gaan formeren bestaand uit Leefbaar, VVD, D66 én DENK. Voor politicologen, bestuurskundigen, journalisten en politieke junkies zoals wij is het natuurlijk zeer interessant om te volgen hoe dit gaat aflopen. Daarom een kleine beschouwing.

Als je kijkt naar de verkiezingsuitslag in Rotterdam dan valt op dat Rotterdam twee contrasten kent. Op de de zuidoever waar je de wijken Feijenoord en Charlois kunt vinden daar zijn de partijen Leefbaar Rotterdam en Denk ruimschoots de grootste. Terwijl op de noordoever in het centrum van Rotterdam en in de wijken Hillegersberg en Kralingen juist de VVD en D66 ruimschoots de grootste partijen zijn. Daarom is het goed dat deze partijen een brug proberen te slaan om zo de stad met elkaar te verbinden.

Het zal zeker interessant zijn hoe Denk zich gaat manifesteren tussen de 3 ervaren bestuurderspartijen. Kan Denk zijn opvallende geluid behouden. Denk is nu een spreekbuis voor mensen met een migratie-achtergrond. Als zij goed weten te besturen in de Maasstad dan kunnen zij waarschijnlijk de PvdA wegvagen bij de volgende verkiezingen. Een goede wethouder staat al klaar in Den Haag namelijk Kuzu die waarschijnlijk wel wethouder wilt worden in zijn stad.

Voor Rotterdam is het in ieder geval goed nieuws dat Leefbaar weer gaat besturen. Er is veel werk aan de winkel nadat de stad de afgelopen 4 jaar letterlijk is vervuild met achterlijk progressief beleid. Het realistische Fortuynistische geluid wordt weer gehoord in het college van B&W. De VVD met het frisse elan van Karremans is een perfecte bruggenbouwer tussen Leefbaar en Denk. Karremans die op termijn Rutte gaat opvolgen kan zijn sporen verdienen. D66 kan de stem laten horen van de student en de globalist zodat Rotterdam ook internationaal blijft floreren.