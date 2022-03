Tweede Kamer gesteund door minister Yesilgöz: ‘Geen keppeltjes en hoofddoeken voor politie en boa’s’

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz steekt een stokje voor de plannen van de ontspoorde gemeenteraden in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Zij vindt, net als een meerderheid in de Tweede Kamer, dat de politie en boa’s neutraliteit, gezag en veiligheid moeten uitstralen. Het dragen van keppeltjes of hoofddoeken is wat hen betreft absoluut niet neutraal.

Minister Yesilgöz heeft met meerdere burgemeesters over dit onderwerp gesproken en eigenlijk was het net een potje open deuren intrappen. Vrijwel iedereen begrijpt dat er helemaal niets neutraals is aan het dragen van religieuze symbolen. Voor de politie was dit al zo, maar de gemeenteraden van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem meenden dat het voor boa’s wél zou moeten kunnen om keppeltjes of hoofddoeken te dragen. Nee dus.

Yesilgöz moet nu een richtlijn qua vorm en inhoud voor boa’s in elkaar flansen “die aansluit bij het uitgangspunt voor het politie-uniform”, zo zegt de minister tegen de NOS. Eigenlijk is ze dus onnodig druk met deze onzin, puur en alleen omdat linkse gemeenteraden perse willen doen alsof er een grote behoefte is naar dit soort idiote vormen van ‘diversiteit en inclusiviteit’.

Je weet ook direct dat de reden voor dit idee van boa’s met hoofddoeken niet zuiver en oprecht is, want gemeenteraden van voorgenoemde steden proberen steeds dat keppeltje in het voorstel te verwerken. Iedereen die een beetje weet hoe ‘diversiteit‘ in de straten van die steden werkt, weet dat een boa met een keppeltje het niet lang vol gaat houden. Het doel is natuurlijk die hoofddoek, het keppeltje wordt slechts voor de vorm genoemd.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De minister heeft dus eindelijk een streep gezet door deze waanzin. Nu mogen de inclusiviteitsdrammers weer terug naar de tekentafel voor een nieuw idioot plan waar niemand op zit te wachten. En vooral met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zal het niet lang duren voor het vermeende slachtofferschap van één of andere minderheid weer zal worden misbruikt om een schuldgevoel bij linkse stemmers aan te wakkeren.