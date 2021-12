Kamermeerderheid voor verbod op dragen hoofddoek voor boa’s: ‘Uitstraling moet neutraal blijven’

De Utrechtse gemeenteraad nam vorige maand een motie aan om boa’s tijdens hun werk toe te staan een hoofddoek of keppeltje (haha) te dragen. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen dat besluit en wil nu een verbod op het dragen van een hoofddoek. Een uniform hoort immers neutraal te zijn.

Van links tot rechts waren er partijen te vinden die zich schaarden achter de PVV-motie voor een verbod op het dragen van een hoofddoek voor boa’s. De VVD, SP, SGP, JA21, FVD, Groep Van Haga, BBB en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt stemden voor de motie. Goed om te zien dat de doorgeslagen woke-onzin, want uit die hoek komt het, een beetje een halt wordt toegeroepen.

Sowieso is het belachelijk dat de Utrechtse gemeenteraad dit specifiek voor boa’s probeerde toe te staan, aangezien de Gedragscode lifestyle-neutraliteit voor politieambtenaren geldt. Het hele idee van die gedragscode is om te onderstrepen dat ambtenaren neutraliteit moeten uitstralen. Maar omdat boa’s daar niet onder vallen probeerden ze het er toch door te drukken. En laten we nou niet doen alsof Utrecht ineens een heel peloton aan teleurgestelde moslima-boa’s heeft, want dat is niet zo. Het was de Utrechtse gemeenteraad puur te doen om virtue-signalling, daarom benoemden ze ook de mogelijkheid voor boa’s voor het dragen van een keppeltje. Iets wat zeer waarschijnlijk heel slecht zou uitpakken, mocht iemand überhaupt zo gek zijn geweest om het te proberen.

Het is dus ergens wel mooi dat er zo makkelijk een Kamermeerderheid kon worden gevonden om deze onzin tegen te gaan, maar wel jammer dat ze zich hier bezig mee hebben moeten houden. Met een beetje pech zal dit nog veel vaker voor gaan komen, want de woke-deugers van tegenwoordig zijn werkelijk overal en proberen op iedere mogelijke manier de samenleving de door hen gewenste kant op te beïnvloeden. En als ze te vaak worden tegengewerkt, dan beginnen ze (nog meer) te janken over islamofobie of een gebrek aan inclusiviteit.