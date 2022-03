Tweede Kamer pislink op spijbelende Sigrid Kaag: ‘Ze is afwezig bij koopkrachtdebat vanwege speech over Europa’

De Tweede Kamer is woest! Sigrid Kaag (D66) lijkt nog niet helemaal te beseffen dat ze niet langer de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is, maar de minister van Financiën. In plaats van op te komen dagen bij een debat over de belabberde koopkrachtcijfers en de economische onzekerheid, houdt Sigrid Kaag liever een speech in Maastricht over Europa en de aanpak van Russische oligarchen.

Door de oorlog in Oekraïne maakt iedereen in de Tweede Kamer zich zorgen over de economische effecten van de hoge brandstofprijzen en de hoge inflatie. Best wel een belangrijk debat om te voeren als minister van Financiën. Kaag lijkt echter alleen voor de vorm minister van Financiën te zijn. De koopkrachtcijfers en de (financiële) toekomst van Nederlandse burgers zijn voor Sigrid Kaag ondergeschikt aan de toekomst van Europa en de aanpak van Russische oligarchen.

Met deze speech (via het AD) komt ze eigenlijk gewoon in het vaarwater van buitenlandminister Wopke Hoekstra terecht. Staatssecretaris Aukje de Vries moest het in de Tweede Kamer maar oplossen, want premier Rutte kon ook niet verschijnen. Even later bleek de premier toch op te kunnen komen dagen, maar eigenlijk had Sigrid Kaag daar vanmiddag gewoon moeten staan.

Kaag heeft haar prioriteiten totaal niet op orde. Terwijl Nederlanders worden geconfronteerd met torenhoge energieprijzen, zonder dat het kabinet daar een duidelijke oplossing voor heeft geformuleerd, zit Kaag een beetje te mekkeren over hoe Europese sancties de Russische oligarchen nóg harder kunnen raken.

Het is echt wonderbaarlijk hoe idioot haar gedrag op dit moment is, want vrijwel iedere partij heeft nu een schot voor open doel als het om de verkiezingen gaat. ‘D66 geeft niet om de Nederlandse burger maar alleen om het Europese project’, zullen ze dan zeggen. En met dit soort gedrag van Sigrid Kaag (via het AD), de partijleider, is dat voor iedereen vrij makkelijk duidelijk te maken.