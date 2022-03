Update! Russische troepen nemen stad Kherson totaal in, felle aanvallen op Kharkov

De zuidelijke stad Kherson is vanmorgen in handen gevallen van Russische troepen. Aangezien de stad Mariupol in het zuiden nu ook helemaal omringd is betekent dit dat de Russen de kust van het Zuiden en Zuidoosten van Oekraïne nu eigenlijk helemaal bezetten. Tegelijkertijd zijn de aanvallen op met name Kharkov doorgegaan, en lijkt de omsingeling van Kiev ook doorgang te vinden. Die twee steden zijn nog wel steeds in handen van de Oekraïense vrijheidsstrijders.

Hier is de kaart van Oekraïne om even een idee te krijgen van waar die steden liggen. Je ziet in het zuiden Kherson (of Cherson) liggen, in de buurt van Odessa. Als je de situatie zo bekijkt is het zeer wel mogelijk dat de Russen vervolgens doorgaan naar Mykolajiv en daarna dus naar Odessa zelf. Dat zou betekenen dat ze ook de hele Oekraïense kust aan de Zwarte Zee pakken.

Mariupol (Marieopoel) ligt in het zuidoosten, in de buurt van Donetsk. De stad is nog niet in handen van de Russen, maar ze gebruiken daar dezelfde strategie als in alle andere steden: ze omsingelen de stad eerst en wurgen het vervolgens langzaam. Hoe dan ook is duidelijk dat ze de kustlijn van de Zee van Azov nu bezetten. Ze sluiten Oekraïne dus eigenlijk helemaal af van de zee.

Gevechtseenheden van DPR (dat is dus de Donetsk People’s Republic) zijn betrokken bij het gevecht om Mariupol en hebben burgers opgeroepen de stad per direct te verlaten. De kans is dus groot dat ze daar de komende uren óók losgaan.

Het noorden

Tegelijkertijd gaan de Russen ook tekeer in het noorden. Daar is de stad Kharkov (Kharkiv, Charkov) vannacht weer hard beschoten. Hier zijn beelden:

MLRS strikes on the outskirts of Kharkiv. https://t.co/Gj6Z65csCs pic.twitter.com/xYZ3cM1GZ7 — Rob Lee (@RALee85) March 2, 2022

Another ammo depot goes boom near Kharkov (8h ago) pic.twitter.com/kcLQCZ4yQA — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 2, 2022

Kharkov building levelled by Russian BM — apparently used as military barracks. pic.twitter.com/W4AmEqBp2m — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 2, 2022

Ik vind dit zo triest hè https://t.co/WjYTCnQ7Ui — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) March 2, 2022

Volgens Oekraïense bronnen zijn er Russische paratroopers geland in Kharkov. Of dat écht zo is, is onduidelijk. Maar het zou natuurlijk kunnen; het lijkt erop dat de Russen wel zo’n strategie vormen van een stad omsingelen, vervolgens soldaten droppen in de stad, en dan van binnen én buiten naar elkaar toewerken. Echter is er nog geen bevestiging van dit nieuws van Rusland zelf, noch van onafhankelijke waarnemers.

Wat de waarheid is? Geen idee. ASB News zegt daar wel over dat “mensen in Kharkov vertellen ons dat ze niets gehoord hebben.”

Kiev wordt af en toe beschoten, maar de volledige aanval op de Oekraïense hoofdstad is nog niet begonnen. Het konvooi van Russische troepen lijkt de stad eerst te willen omsingelen. Tegelijkertijd zeggen Westerse inlichtingendiensten dat het konvooi te maken heeft met serieuze problemen zoals een gebrek aan benzine/diesel, voedsel, etc. Daardoor zou het flinke vertraging oplopen. Andere bronnen stellen dat de Russen het bewust rustig aandoen omdat ze de stad eerst helemaal willen afknijpen en daar de tijd voor nemen.

Alweer geldt: welke van de twee opties klopt? We weten het niet. Wat we wél weten is dat beide kanten van de strijd propaganda verspreiden – om niet te zeggen nepnieuws. Wij kunnen alleen maar ons best doen om de informatie die er is zo objectief mogelijk te weergeven.

Hoe snel of traag is de Russische opmars?

Ondertussen zegt één van de meest gerespecteerde oorlogsverslaggevers ter wereld, de Amerikaan Bill Roggio, dat de opmars van de Russische troepen niet “langzaam” gaat. “Russische troepen hebben Zaporizhzhia bereikt, wat 160 mijl (256 kilometer) van het startpunt in de Krim is. 160 mijn in minder dan 6 dagen is indrukwekkend,” schrijft hij. Natuurlijk bedoelt hij dat niet als “tijd voor een feestje,” hij benoemt de feiten gewoon.

Een andere expert voegt daar aan toe dat het vrijwel zeker langzamer gaat dan de Russen vooraf dachten, maar dat ze inderdaad wel degelijk aan een opmars bezig zijn. “De Oekraïeners vechten behoorlijk, maar het is momenteel niet voldoende om de Russische stroom naar het centrum van hun land tegen te houden. Het is als een vulkaanuitbarsting die langzaam een huis opslokt.”

“Zoals Russen altijd doen maken ze een gebrek aan aandacht voor details goed door gewoon met enorme aantallen te werk te gaan,” aldus CDR Salamander. “Er is geen mogelijkheid voor Poetin om hiermee te stoppen. Zolang hij aan de macht is doet hij alles dat nodig is om zijn doel te bereiken.”

Voor zover deze update, ik hoop dat het nuttig is. Geen emoties, gewoon een rationele kijk op wat er mogelijk (of waarschijnlijk) gebeurt.