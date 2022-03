Van der Burg niet happig op idee Veiligheidsberaad om gemeenten te dwingen tot opnemen asielzoekers

Als het aan de burgemeesters van het Veiligheidsberaad ligt dan krijgt staatssecretaris Van der Burg wettelijke middelen om gemeentes te kunnen dwingen tot het opnemen van asielzoekers. En hoewel Van der Burg zelf behoorlijk pro-immigratie is, zegt hij dit verzoek te zien “als een nederlaag”.

Gemeentes staan inmiddels allang niet meer te springen om asielzoekers op te nemen, tenzij het om Oekraïners gaat. De verwachting bij die laatste groep is namelijk dat het enorm veel bureaucratie scheelt én die mensen kunnen vrij snel aan het werk. Dat klinkt toch net wat beter dan het risico op een nieuwe Ter Apel op je eigen inwoners loslaten.

Burgemeesters van het Veiligheidsberaad zitten dus met hun handen in het haar, want ‘gemeentes nemen hun verantwoordelijkheid niet’ en willen dat ze gedwongen kunnen worden om alsnog asielzoekers op te nemen. Van der Burg ziet het als een zwaktebod, blijkt uit dit artikel van de NOS.

Nu wordt het interessant en eigenlijk een soort karaktertest voor de staatssecretaris. Hij gaat het verzoek van de burgemeesters namelijk wel meenemen naar het kabinet en de commissarissen van de koning. Het zou dus heel goed kunnen dat er wel degelijk een wet komt die het mogelijk maakt om gemeenten te dwingen tot het opnemen van asielzoekers. De vraag is dan of Van der Burg er ook gebruik van zal maken.

Van der Burg wekt de indruk dat hij dat niet zal doen, maar als de nood hoog genoeg is kan dat natuurlijk zomaar omslaan. En we weten allemaal dat er iets moet gebeuren, want het COA had voor de Oekraïners al een schrijnend tekort aan opvanglocaties en de asielinstroom blijft nog altijd onverminderd hoog.

Gemeenten kunnen zich dus alvast schrap gaan zetten op de komst van zo’n wet en staatssecretaris Van der Burg heeft er nu eigenlijk zijn persoonlijke reputatie aan verbonden. Zegt hij tegen zo’n wet te zijn om gemeenten koest te houden en verrast hij ze straks met een ‘nood breekt wet’-argument? Of toont de man karakter en laat hij die toekomstige wet voor wat het is? Het laatste zou natuurlijk het mooist zijn, maar dat zie je niet zo vaak in de Nederlandse politiek.