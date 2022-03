Dorp voelt zich bedrogen: met liefde klaargemaakte opvanglocatie niet voor Oekraïners maar jonge mannen uit Iran

Het voormalige zorgcentrum Almere in Opperdoes is als opvanglocatie toch niet uitsluitend in gebruik genomen door Oekraïners, terwijl die indruk vooraf wel werd gewekt. In plaats daarvan verblijven er ook Iraanse jongemannen, aldus de dorpsraad.

Het gemeentebestuur van Medemblik heeft heel wat uit te leggen. Allerlei vrijwilligers hebben zich hard gemaakt voor het klaarmaken van de opvanglocatie om Oekraïners (vrouwen en kinderen) op te kunnen vangen. Een mooi initiatief dat voor een half jaar zou moeten gelden. Nu blijken er ook Iraanse jongemannen te verblijven, waardoor het draagvlak onder de bewoners van het dorp in rap tempo afneemt. Het lijkt er namelijk sterk op dat de gemeente en het Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA) de mensen hebben voorgelogen.

De angst is nu dat het verregaande consequenties kan hebben voor de gemeente, omdat de kans bestaat dat de opvang helemaal niet meer zo tijdelijk is als eerst werd voorgesteld. Als die Iraanse jongemannen de asielprocedure moeten volgen, wat waarschijnlijk zo is, dan zitten ze er misschien nog wel een paar jaar. Of ze worden net als andere asielzoekers heen en weer getransporteerd naar andere opvangcentra, waardoor de gemeente ook telkens een nieuwe lichting asielzoekers kan krijgen. De dorpsraad is not amused, zo blijkt uit dit artikel van De Telegraaf.

Dit nieuws kon wel eens impact gaan hebben op het opvang- en asielbeleid van andere gemeentes die ook wat willen betekenen voor Oekraïense vluchtelingen. Burgers en lokale oppositiepartijen zouden glashelder moeten hebben voor wie en voor hoe lang de eventuele opvanglocaties geregeld worden.

En aangezien het COA al maanden roept dat zij een schrijnend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers hebben, is het geen rare gedachte dat die organisatie mee probeert te liften op de good will die de Oekraïense vluchtelingen met zich mee hebben. ‘Regel dan ook een paar plekken voor niet-Oekraïense asielzoekers nu je toch bezig bent’, is dan het argument. Het is makkelijk voor een gemeente om daarin mee te gaan, terwijl het de inwoners (terecht) behoorlijk tegen de borst kan stoten.