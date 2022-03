COA niet zo blij met alle aandacht voor Oekraïners: ‘1500 nieuwe plekken nodig voor andere asielzoekers’

Nederland wist in een mum van tijd maar liefst twaalfduizend Oekraïners op te vangen, waardoor we bijna zouden vergeten dat er ook nog altijd reguliere asielzoekers deze kant uit blijven komen. Het COA zegt binnen anderhalve week maar liefst 1.500 nieuwe plekken nodig te hebben voor Syriërs en Afghanen.

Nederland krijgt de Oekraïners bovenop de onophoudelijke instroom van asielzoekers uit Syrië en Afghanistan. Wir schaffen das inmiddels helemaal niet meer, want overal ontstaan schrijnende tekorten aan opvangplekken. “Het vinden van plekken is noodzakelijk, anders slapen mensen op straat. In Ter Apel slapen ze nu al op stoelen en bankjes”, zegt staatssecretaris voor Asielzaken Eric van der Burg. En Veiligheidsberaad-voorzitter Hubert Bruls meent volgens de NOS dat er zelfs dwang aan te pas moet komen als gemeentes niet héél snel alles uit de kast halen.

Het probleem is nu dat niemand keuzes durft te maken en iedereen met een grote boog om ons asielbeleid heenloopt. Het COA, de burgemeesters van het Veiligheidsberaad en het kabinet komen niet verder dan ‘meer opvangplekken regelen’.

Leuk hoor, maar HOE DAN?! Iedereen doet maar alsof er nog zat opvanglocaties te regelen vallen en dat gemeenten simpelweg te lui zijn om ze beschikbaar te stellen.

Als we kijken naar wat we binnenhalen dan is direct duidelijk dat de Oekraïners het voordeel hebben dat ze grotendeels buiten de regie van het COA vallen en relatief snel aan het werk kunnen, vanwege het associatieverdrag van Oekraïne met de EU. Maar dat geldt niet voor Afghanen, Syriërs en ‘veiligelandiërs’, waarvan we weten dat ze mede daardoor steeds meer druk op onze verzorgingsstaat leggen.

Het probleem is echter dat Bruls en Van der Burg menen kantoorpanden om te kunnen bouwen en gebouwen te kunnen vorderen voor niet-Oekraïners. Mensen die niet of relatief traag bij kunnen dragen aan onze samenleving, krijgen wat hen betreft voorrang op ook dit stukje van de woningmarkt. Oekraïners moeten dan maar bij gastgezinnen blijven wonen. Op die manier hoopt men dat de oorlog snel voorbij is en zij terug kunnen, terwijl de Syriërs en Afghanen nog bezig zijn met hun inburgeringscursus, taalles en het afronden van de studie. Dit gaat echt helemaal mis op deze manier.