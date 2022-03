Gaan we weer! Rechter kan IND weer dwangsom opleggen bij te trage beslissing over asiel

Het vorige kabinet had een tijdelijke wet aangenomen waardoor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geen dwangsom meer hoefde te betalen als er te lang werd gedaan over het beoordelen van asielaanvragen. Nu heeft de bestuursrechter echter beslist dat die wet niet deugt.

De Nederlandse overheid kan zich weer schrap gaan zetten voor het betalen van dwangsommen aan asielzoekers. De tijdelijke wet die de overheid moest ontzien en de IND ademruimte moest geven om orde op zaken te stellen, gaf volgens de bestuursrechter geen “stok achter de deur” voor de IND om alsnog snel een besluit te nemen, meldt de NOS. Men kon zo traag blijven werken als men wilde en niemand werd er op afgerekend.

We weten allemaal dat de asielinstroom onverminderd hoog is gebleven en dat het klauwen met geld kost, omdat de IND behoorlijk was uitgekleed. Jaarlijks gingen er miljoenen euro’s richting asielzoekers die te lang moesten wachten op een oordeel.

Het oordeel van de bestuursrechter maakt dat IND nu door een asielzoeker erop moet worden gewezen als de procedure te lang heeft geduurd. Binnen een bepaalde termijn moet de IND dan alsnog een besluit nemen. Doet men dat niet, dán pas kan er een dwangsom worden opgelegd.

Het klinkt dus alsof de IND enigszins met de schrik vrij komt, maar gezien de aanhoudende capaciteitsproblemen komt het er in de praktijk waarschijnlijk op neer dat de IND weer de ene na de andere dwangsom opgelegd krijgt. En om dát te voorkomen zullen asielaanvragen waarschijnlijk eerder goedgekeurd worden, om maar van het gezeik (en de kosten) af te zijn.

Er is dus gewoon weer niets structureel aangepakt. In plaats daarvan probeerde men zoveel mogelijk de kosten te drukken en de onhoudbare situatie grotendeels in stand te houden, zolang het er op papier maar redelijk uitzag. Al met al is het Nederlandse asielsysteem dus gewoon nog steeds één groot duur drama.