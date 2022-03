Ongelofelijk! Overheid oppert idee om vluchtelingen weg te stoppen in ‘Oekraïne-dorpen’

De overheid dreigt dezelfde fout te maken als met eerdere vluchtelingen, asielzoekers en immigranten. Er wordt namelijk nagedacht over de bouw van zogenaamde ‘Oekraïne-dorpen’, waar alle Oekraïense vluchtelingen zouden kunnen worden weggestopt.

Je zou toch denken dat de overheid inmiddels wel een draaiboek of twee klaar heeft liggen voor het geval er wéér een enorme vluchtelingenstroom deze kant uitkomt, maar helaas. Ze hebben niets geleerd van de komst en (gebrekkige) integratie van Turkse gastarbeiders. De enorme toestroom vanuit Syrië en Noord-Afrika heeft ook geen les opgeleverd. De komst van Afghanen leverde ook ad hoc-beleid op en voor de Oekraïners ligt ook geen plan klaar.

Bij al deze vluchtelingen, asielzoekers en immigranten is inmiddels wel duidelijk dat de kans dik aanwezig is dat ze langer blijven dan verwacht of gehoopt. Daar kunnen we van alles van vinden, maar van links tot rechts begrijpt in ieder geval wel dat als dit de realiteit is, integratie een absolute prioriteit is.

Wat moet je dan juist niet doen? Dezelfde mensen bij elkaar zetten! Mocht het zo zijn dat Oekraïners hier jaren moeten blijven, dan heeft iedereen er wat aan dat ze Nederlands leren en gaan begrijpen hoe onze cultuur werkt, zoals ook VluchtelingenWerk in De Telegraaf bepleit.

Maar in plaats daarvan wordt de overheid weer eens totaal overvallen door deze situatie en kijkt niet verder dan de korte termijn. Niet geheel onverwacht, want dat krijg je met een minister die altijd lacherig doet over het hebben van visies. Ook roept het plan van de overheid natuurlijk vragen op, want kennelijk kan voor deze groep vluchtelingen gewoon een paar dorpen uit de grond worden gestampt. Waarom werden er dan geen dorpen voor statushouders gebouwd, zodat de eigen bevolking nog enigszins kans maakt op de woningmarkt?

In het beste geval worden de Oekraïners zoveel mogelijk bij gastgezinnen opgevangen en duurt de oorlog niet lang meer. In het slechtste geval krijgt Nederland er hele Oekraïne-dorpen bij en worden het Oost-Europese Ter Apels.