Nederland in de knel: vinden van opvanglocaties voor gevluchte Oekraïners wordt “echt een uitdaging”

Het probleem waarvan iedereen wist dat het eraan zat te komen, is zo langzamerhand een feit geworden. Volgens voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls wordt het “echt een uitdaging” om Oekraïners fatsoenlijk op te kunnen vangen, zeker als de vluchtelingenstroom langer aanhoudt komt er een schrijnend tekort aan opvanglocaties.

Op dit moment worden er ruim twaalfduizend Oekraïners opgevangen in verschillende opvanglocaties en gemeenten beweren nog plek te hebben voor nog zo’n dertienduizend vluchtelingen: 25.000 opvangplekken in totaal. Maar de oorlog wordt steeds bruter en de vluchtelingenstroom wordt daardoor ook steeds groter. Binnen de kortste keren zit Nederland dus weer vol.

Een bijkomend probleem is dat Nederlandse gezinnen die onderdak hebben geboden aan Oekraïense vluchtelingen twijfels krijgen. Die liefdadigheid en barmhartige houding klinkt allemaal leuk en lief, maar is niet voor iedereen vol te houden. Je geeft (een deel van) je huis op voor onbepaalde tijd, aan iemand die mogelijk de taal niet spreekt én een hele andere cultuur gewend is. Het zou dus zomaar kunnen dat er van die 25.000 opvangplekken er steeds minder zullen worden aangeboden, vooral als de oorlog nog lang voortduurt.

En zoals altijd in dit land doen we net alsof niemand dit probleem aan heeft kunnen zien komen. Eerst is er de ‘wir schaffen das’-mentaliteit en kort daarna staan we voor een ‘uitdaging’. Oplossingen worden door niemand in dit artikel van NU.nl genoemd. Alleen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt over “wat meer structurele opvang”, wat betekent dat de Oekraïense vluchtelingen praktisch zijn overgeleverd aan Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Dan weet je in ieder geval zeker dat de situatie niet snel beter gaat worden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als niet genoeg gezinnen zich melden voor eventuele langdurige opvang van vluchtelingen, dan zit er niets anders op dan de vluchtelingen opvangen in hotels (duur!) of grootschalig prefab-woningen te gaan bouwen (nóg duurder!). Het is voor de vluchtelingen te hopen dat De Jonge dit keer wel echt ‘de regie gaat voeren’ voor opvanglocaties, maar laten we de Oekraïners dan maar niet vertellen wat hij hiervoor allemaal heeft gedaan.