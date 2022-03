Volt-Kamerlid Koekkoek geeft Gündogan extra zetje: ‘Heel onprettig hoe zij met mensen omgaat’

Het gedonder bij Volt is nog lang niet afgelopen. En nu Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan van de rechter weer terug in de fractie moest, begint het er steeds meer op te lijken dat ze haar gewoon uit de partij willen trappen. Volt-Kamerlid Koekkoek haalt Gündogan namelijk verder door het slijk.

Eerder was het nog een beetje zoeken naar de ware intenties van de partij Volt achter het debacle rondom Nilüfer Gündogan. Was er écht wat aan de hand of wilden ze haar er gewoon uit hebben? Door de klungelige wijze waarop ze het hele proces hebben aangepakt, viel er voor beide scenario’s wat te zeggen.

Maar nu het Volt-bestuur een kort geding tegen Gündogan heeft verloren en zij terug in de fractie moest, gooien ze het over een andere boeg. Ze hadden er namelijk ook voor kunnen kiezen om het zoveel mogelijk binnenskamers te houden. Binnen de partij moeten ze namelijk ook gemerkt hebben hoe bijzonder slechte media-aandacht dit ze op heeft geleverd.

Maar nee, niks van dat alles! Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek neemt de vlucht naar voren en sabelt Gündogan neer in de media (via het AD). Ze zegt: “Het is moeilijk samenwerken met iemand die op een heel onprettige manier met mensen omgaat, die andere waarden heeft dan ikzelf.”

Tja, dan zit je toch echt verkeerd in de Tweede Kamer! Daar wordt je praktisch geacht om samen te werken met mensen die andere waarden hebben dan jijzelf. Maar Koekkoek doelt natuurlijk op de beschuldigingen van intimidatie, ongewenste seksuele avances en de ‘problematische relatie met alcohol’.

Het is dus overduidelijk dat Koekkoek en fractieleider Dassen Gündogan toch echt weg willen hebben. En als ze zelf niet vertrekt, dan besmeuren ze haar imago maar gewoon nog een keer.

Fijne partij! En ook bijzonder handig om dat zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen te doen…