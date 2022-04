Caroline van der Plas stomverbaasd door D66’er: ‘Ze wil dat ik ophoud kritische vragen te stellen!’

Tijdens het debat over de corrupte mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en de staat schokte D66’er mevrouw Paulusma BBB’er Caroline van der Plas. Want mevrouw Paulusma vroeg Van der Plas feitelijk of ze niet eens kon ophouden met het stellen van kritische vragen. “Houdt het nooit op?” reageerde van der Plas daarop. “Nooit!”

Het was gisteren bijzonder vermakelijk om te zien: toen BBB-leider Caroline van der Plas zich afvroeg wanneer het toch eens genoeg is geweest voor D66 reageerde de woordvoerder van die partij, Wieke Paulusma, met een wedervraag. “Ik wil bijna wel de vraag andersom stellen,” zei zij. “Wanneer is het voor mevrouw Van der Plas genoeg? Wanneer houdt het op om voor alles wat er hier gebeurt op zoek te gaan naar de schuldige zonder naar de inhoud te kijken?”

Paulusma (D66) draait de vraag compleet om.

"Ja, wanneer is het genoeg voor mij? Nou, zo lang het hier gaat.. zoals het gaat? Wat ik in het afgelopen jaar heb meegemaakt? Houdt het nooit op. Nooit! @lientje1967 #mondkapjesdeal 2/2 pic.twitter.com/fA5cCdgKB3 — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) April 7, 2022

Een frappante opmerking en vraag, natuurlijk. Want Kamerleden hebben als taak om het kabinet kritisch te volgen en lastige vragen te stellen.

Van der Plas: dit is mijn táák!

Van der Plas liet dan ook geen spaan heel van het D66-poppetje.

“Mevrouw Paulusma lijkt te vergeten dat het mijn taak is om te controleren en vragen te stellen,” reageerde Van der Plas scherp. “Ik ben wel eens lid van de twijfelbrigade genoemd door een partijgenoot van u.” Maar daar, zei ze, is ze tróts op. “Want dat is namelijk mijn taak hier.”

“Ja, wanneer is het genoeg voor mij?” vroeg ze vervolgens retorisch. “Nou, zo lang het hier gaat.. zoals het gaat? Wat ik in het afgelopen jaar heb meegemaakt? Houdt het nooit op. Nooit!”

Het zegt natuurlijk álles over de Tweede Kamer en het desfunctioneren van onze “parlementaire democratie” dat een vrouw als Paulusma Van der Plas de maat neemt omdat die zowaar kritische vragen stelt. Hoe diep zijn wij gevallen in ons land?