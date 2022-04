Gastvrij Polen bekritiseert door Eurofielen omdat vluchtelingen geen abortus kunnen plegen

De Eurofielen richten weer hun vizier op Polen omdat de vluchtelingen uit Oekraïne geen abortus kunnen plegen in desbetreffende land. Je ziet weer duidelijk dat GroenLinks haar prioriteiten niet scherp op het netvlies heeft staan. Prioriteit nummer 1 is natuurlijk dat de Oekraïner veilig is in Polen. Eigenlijk kun je van een partij die juicht om abortus ook niks anders verwachten.

Zwangere vluchtelingen kunnen in Polen geen abortus uit laten voeren. In plaats van hulp, stuiten ze op verzet.

Ik vraag aan de @EU_Commission om de doorreis mogelijkheden voor ongewenst zwangere vluchtelingen makkelijker te maken en Poolse activisten te steunen. https://t.co/AYWh7gJm2E — Kim van Sparrentak (@kimvsparrentak) April 7, 2022

GroenLinks, D66 en PvdA hebben Kamervragen gesteld om het feit dat deze zwangere vrouwen op dit moment geen toegang tot abortus hebben in Polen. Corinne Ellemeet (GroenLinks): “Vrouwen moeten kunnen kiezen voor het afbreken van hun zwangerschap. Een groep gevluchte vrouwen bevindt zich in een extreme noodsituatie: zij zijn ongewenst zwanger onder de meest vreselijke omstandigheden. We kunnen ze niet aan hun lot overlaten. Nederland moet ze te hulp schieten. Daarom stel ik samen met de PvdA en D66 Kamervragen.” Deze partijen willen dat doorreizen naar andere EU-landen voor deze groep makkelijker wordt zodat ze bijvoorbeeld in ons land makkelijker abortus kunnen plegen. Daarnaast moeten Poolse mensenrechtenactivisten hulp krijgen en beschermd worden om recht op abortus te krijgen in Polen.

Walgelijk om een oorlog te misbruiken om zo Polen weer in een zwart daglicht te zetten. Een land dat gastvrij vluchtelingen uit hun buurland Oekraïne opvangt doet het toch niet goed omdat zij geen liberale abortuswetgeving heeft. Polen biedt de gestrande Oekrainers nu bad, bed en brood en toch durven deze hypocrieten weer met een opgeheven wijsvinger Polen te bekritiseren. Waar komt toch deze ziekelijke fascinatie bij de globalisten vandaan om het ongeboren leven te willen beëindigen?