Europese Commissie komt met killswitch om internet uit te zetten ‘voor uw eigen veiligheid’

De Europese Commissie is natuurlijk ontzettend begaan met het lot van de Europese burger/consument, dus is het helemáál niet raar dat zij er werkelijk álles aan zullen doen om ons te beschermen tegen het kwaad op internet. En wat is er handiger dan een dikke vette rode knop om het internet mee uit te schakelen, zodat u geen verkeerde aankopen doet of vieze buitenlandse propaganda tot u neemt?

De Europese Commissie komt met twee nieuwe wetsvoorstellen om de Europese burger en de Europese consument te kunnen beschermen. De eerste heet de Digital Services Act en de tweede de Digital Markets Act.

Beide initiatieven lijken te zijn gericht op techgiganten als Google, Facebook, Apple, Microsoft en handelsplatformen als AliExpress. Want oh wat is het toch oneerlijk als zij u meer laten betalen voor een bepaalde dienst of product dan eigenlijk nodig is. Het zal je maar gebeuren dat je door Google’s advertenties op een site terechtkomt die u geld aftroggelt. En wat te denken van al dat nepnieuws dat nu vrij rond circuleert op het internet?

Geen zorgen! De Europese Commissie wil graag, in samenspraak met EU-lidstaten, voor u gaan bepalen of iets oneerlijk of gevaarlijk voor u is. Daar beloven ze echt geen misbruik van te maken, dus is er helemaal niets aan de hand!

Regelrecht gelul natuurlijk. Prima dat ze eindelijk wat kunnen doen tegen het dataverzamelen van Facebook en Google en de oneerlijke concurrentie kunnen bestrijden die Google’s advertenties met zich meebrengen, maar dít is niet de manier en gaat ook héél wat verder. Vrijwel alles wat ze niet bevalt kan eigenlijk met één druk op de knop worden uitgezet. Zeg maar wat Twitter heeft gedaan bij de voormalig Amerikaanse president Trump, maar dan voor praktisch iedereen in de EU. Ze plakken het labeltje ‘nepnieuws’ op of spreken van ‘haatzaaien’ en hoppakee weg ermee.

Zelf beweert de Europese Commissie zoiets alleen in tijden van crisis te gebruiken voor het internet, maar het begrip ‘crisis‘ is natuurlijk weer bewust vaag gelaten. Dit is hartstikke eng.