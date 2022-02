Ontdekster Omicron-coronavariant: ‘Europese regeringen dwongen me NIET te zeggen dat Omicron mild was’

De Zuid-Afrikaanse arts die de Omicronvariant van het coronavirus ontdekte is publiek gegaan. Ze zegt namelijk dat er door Europese overheden druk op haar is gezet om vooral niet hardop te zeggen dat Omicron een milde variant is. Maar, zegt ze, “ik laat me het zwijgen niet opleggen.”

De Zuid-Afrikaanse arts Angelique Coetzee is de eerste medisch behandelaar die a) de Omicronvariant tegenkwam en patiënten ermee behandelde. Daarom liet ze een waarschuwing uitgaan naar de rest van de wereld: er was een nieuwe variant, die behoorlijk besmettelijk leek te zijn. Maar het viel haar op dat deze variant behoorlijk mild was voor de meeste mensen. Dat wilde ze natuurlijk graag hardop zeggen. Alleen wilden overheden uit met name regeringen dat ze haar mond daarover hield.

In een interview met de arts vraagt Duitse krant Die Welle haar: “Er wordt gezegd dat jou gevraagd is om Omicron net zo gevaarlijk te noemen als vorige varianten. Klopt dat?”

Ja, dat klopt, antwoordt zij daarop. “Ik kreeg te horen dat ik niet publiekelijk mocht zeggen dat het een milde ziekte was,” aldus Coetzee. “Mij ​​is gevraagd dergelijke uitspraken niet te doen en te zeggen dat het een ernstige ziekte is. Ik heb geweigerd.”

Dat is natuurlijk nogal apart. Wij krijgen immers al twee jaar lang te horen dat we ‘de wetenschap’ moeten geloven. Zelfs maar een kritische vraag stellen is verboden. Maar nu blijkt dat regeringen bewust – willens en wetens – zeggen tegen een wetenschapper dat ze een nieuwe variant publiek vooral niet juist mag beschrijven.

Gek. Je gaat bijna denken dat overheden een heel ander doel hadden he? Dat ze graag iets voor elkaar wilden krijgen en dat ze daarvoor vooral geen milde maar een heel gevaarlijke variant nodig hadden. Of in ieder geval dat mensen dáchten dat de variant heel gevaarlijk was.