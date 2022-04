Hugo de Jonge lapte veiligheid aan zijn laars, gebruikte privémailaccount ‘omdat het makkelijker was’

Faalminister Hugo de Jonge gaf vandaag tekst en uitleg over het gebruik van zijn privémailaccount voor zaken die met zijn werk te maken hebben. En er is natúúrlijk niks aan de hand! Lekker lollig doen en dan waait het vanzelf weer over…

Het mailverkeer van het ministerie van Volksgezondheid is zwaar beveiligd. Sommigen zouden denken dat daar een reden voor is, maar voor iemand als De Jonge is het alleen maar irritant. Dat zijn mails op die manier buiten de Wet Openbaarheid Bestuur vallen is slechts een handige bijkomstigheid. Nee, het is púúr praktisch dat hij zijn privémailaccount tijdens de coronacrisis voor werk heeft gebruikt.

Met dit soort koekenbakkers is het toch geen wonder dat onze overheid op IT-gebied zo lek is als een mand? Poeh, wat irritant dat er steeds om een wachtwoord wordt gevraagd en dat je die steeds moet veranderen! Stel je toch eens voor dat er over staatsgeheimen moet worden gecommuniceerd. De Jonge heeft waarschijnlijk nog net niet een mapje op zijn iPad genaamd ‘staatsgeheimen’.

Hugo de Jonge wuift alle kritiek over het gebruik van zijn privémailaccount eigenlijk van de hand op een schijtlollige manier, blijkt wel uit dit artikel van het AD. ‘Haha ja dat is niet zoals het hoort’, en ‘Ja maar sinds vorige week gebruik ik mijn privémail niet meer voor werk, haha’. Ondertussen is volstrekt onduidelijk wat De Jonge over de mondkapjesdeal heeft gemaild. Ook is het goed mogelijk dat hij vertrouwelijke informatie via zijn privémail heeft doorgestuurd. De Jonge kan wel doen alsof dat heel erg flauw is, maar juist door zijn capriolen is dat nu dus niet zomaar te controleren.

Nu zijn er weer een hele hoop ambtenaren bezig om zijn privémailverkeer door te spitten, om te kijken of er iets aan Wob-documenten toegevoegd had moeten worden, of erger. De Jonge is hier ook gewoon meerdere malen op gewezen, maar hij heeft kennelijk gewoon lak aan de regels, de staatsveiligheid en transparantie.