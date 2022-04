Minister Hugo de Jonge gaat zichzelf verdedigen bij Kamerdebat Sywert-deal, want toch niet meer verantwoordelijk

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge gaat toch meedoen aan het Kamerdebat over de zogeheten ‘Sywert-deal’, die werd afgesproken toen hij nog minister van Volksgezondheid was. Dit is ‘staatsrechtelijk ongebruikelijk’, erkent De Jonge, maar politiek is hij toch niet meer verantwoordelijk.

Hugo de Jonge staat nou niet bepaald bekend om zijn neiging ergens verantwoordelijkheid voor te nemen. De man wentelt praktisch alles af op anderen door te zeggen dat ‘er’ fouten zijn gemaakt en voegt daar hooguit aan toe dat hij ervan zal leren. En dan hebben we het nog over de situaties waar hij er eigenlijk niet onderuit kon. Voor al zijn andere fouten ligt het toch echt aan anderen.

Zojuist heb ik de Kamervoorzitter laten weten dat ik graag bereid ben om deel te nemen aan het debat van donderdag. Hoewel dat staatsrechtelijk ongebruikelijk is, hecht ik er aan om de vragen die zijn opgekomen zelf te beantwoorden en de context te kunnen toelichten. — Hugo de Jonge (@hugodejonge) April 5, 2022

Daarom hoeven we ook geen goede hoop te hebben dat hij nu tijdens dit Kamerdebat volledig met de billen bloot gaat. Hij is sowieso niet meer politiek verantwoordelijk, dus het gaat hier hooguit om het zuiveren van zijn eigen naam of het beperken van de imagoschade voor dit kabinet.

Tijdens zijn ministerschap heeft Hugo de Jonge er praktisch voor gezorgd dat mondkapjeszwendelaar Sywert van Lienden een voet tussen de deur kreeg, wat heeft geleid tot de ‘Sywert-deal’. Appjes die dit bevestigden konden met veel pijn en moeite worden verkregen middels een veel te lang vertraagd Wob-verzoek. De Jonge ligt momenteel ook onder vuur voor het gebruiken van zijn privé-mailadres, precies omdat hij zelf ook wel wist dat hij anders opnieuw last zou krijgen van nog meer opgevraagde Wob-documenten.

Deze man gaat dus straks de situatie toelichten, meldt het AD. Dat wordt weer één grote tirade over dat we het ‘in de context van dat moment’ moesten zien. Dat hij ook ‘maar een mens’ is. Dat hij ‘met de kennis van nu’ andere keuzes zou hebben gemaakt. En uiteindelijk is waarschijnlijk niemand ook maar iets wijzer geworden, behalve over dat De Jonge nog steeds voor geen ene meter te vertrouwen is. Conclusies zal hij in ieder geval niet trekken uit dit debat, want hij staat natuurlijk weer voor een ‘grote opgave’.

Het wordt in ieder geval leuk om te zien hoe de oppositiepartijen hem het vuur aan de schenen zullen leggen, maar dat is dan waarschijnlijk ook het enige lichtpuntje van wat verder alleen maar een zielig schouwspel zal gaan worden.