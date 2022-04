Merkwaardig! Oekraïne ontkent verantwoordelijk te zijn voor aanval op Russisch oliedepot

Vannacht hebben twee Mi-24 Hind aanvalshelikopters een aanval uitgevoerd op een oliedepot in de Russische plaats Belgorod. Rusland zegt dat het om een Oekraïense aanval gaat, maar de Oekraïense autoriteiten ontkennen dat.

Het eerste slachtoffer van een oorlog is de waarheid. Dat blijkt wel uit dit voorval in Belgorod, want wie heeft nou dat oliedepot opgeblazen?

De Oekraïense strijdkrachten beschikten over slechts 35 Mi-24 Hind aanvalshelikopters, waarvan de meeste in het begin van de Russische invasie werden gebombardeerd of sowieso al onbruikbaar waren. Oekraïne had er al niet veel en heeft er dus weinig over waar het echt wat mee kan.

Uit de vele beelden van de oorlog in de Oekraïne blijkt dat de Russische troepen beschikken over veel verschillende en geavanceerde soorten luchtafweergeschut. Ze hebben weliswaar veel materieel achter moeten laten, maar het Russische leger staat bekend om zijn goede dekking van het luchtruim.

Om die reden alleen al is het opvallend dat twee verouderde aanvalshelikopters schijnbaar zeer eenvoudig laag over het strijdtoneel konden vliegen, zonder ook maar een raket in hun richting te krijgen. De Mi-24 Hind was al een makkelijke prooi voor de Mujahideen tijdens de Russische invasie van Afghanistan, omdat die met Stingers vrij gemakkelijk neer konden worden gehaald. Ook is het nogal frappant dat Rusland een belangrijk strategisch doel als een oliedepot op het eigen grondgebied niet zou verdedigen.

Voor Oekraïne zou de aanval op het oliedepot juist goed zijn om verantwoordelijkheid voor te nemen, aangezien zoiets de moraal van de troepen op kan peppen. ‘Kijk, we treffen de Russen in hun eigen grondgebied!’ Maar nee, dat doen ze dus niet, meldt de NOS. Wellicht omdat het de vredesbesprekingen in de weg zou kunnen zitten, of er is meer aan de hand.

Er is natuurlijk een hoop onzeker en de motieven van beide partijen zijn nooit helemaal duidelijk. Maar het lijkt erop dat Rusland dit gewoon zélf heeft gedaan. Zij beschikken namelijk ook nog steeds over dat type helikopters én doen vanaf het begin al alsof Oekraïne een bedreiging vormt voor Rusland. Ook geeft het ze met deze uitleg een ‘rechtvaardiging’ om een nieuw offensief te beginnen, mocht ze dat überhaupt lukken.