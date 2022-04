Onrust in Oekraïense regering: Zelensky ‘ontslaat’ (huh?!) twee generaals vanwege ‘verraad’

Voor het eerst is er duidelijk onrust zichtbaar in de hoogste militaire en politieke kringen in Oekraïne. President Volodymyr Zelensky heeft vanochtend namelijk laten weten dat hij twee generaals heeft “ontslagen.” De reden? Hij acht hen schuldig aan “verraad.” Maar dan volstaat “ontslag” natuurlijk niet eens bijna.

Hoewel men in het Westen net doet alsof Zelensky een democraat pur sang is, is dat je reinste flauwekul. In Oekraïne zelf is de man zelfs autoritair tot op het bot. Hij heeft oppositiezenders verboden, 11 politieke partijen (waaronder de grootste van het land) in de ban gedaan, en ga zo maar door.

Nu heeft hij een nieuwe stap genomen in de versterking van zijn eigen machtspositie. Hij heeft namelijk twee generaals “ontslagen.” Volgens hem zouden ze “verraad” hebben gepleegd. Hij heeft, zegt hij, “geen tijd voor landverraders” en mensen die hetzelfde zullen doen als de generaals “zullen uiteindelijk allemaal gestraft worden.”

Zo. Zo. Dat hakt erin.

Maar hier is wel iets heel geks aan de hand. Want als een generaal daadwerkelijk verraad pleegt ten tijde van oorlog wordt die natuurlijk niet slechts ontslagen maar opgepakt, vastgezet, vervolgd (door een tribunaal), en vervolgens veroordeeld (mogelijk ter dood).

Het is dus wel veilig om te zeggen dat hier iets heel anders aan de hand is; dat deze generaals het mogelijk gewoon niet eens zijn met de strategie, dat zij zich uitspraken, en dat Zelensky hen er vervolgens uitgooide onder het motto, ‘my way or the highway.’