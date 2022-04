Minister Hoekstra stelt nationaal coördinator aan om uitvoering sancties tegen Russische oligarchen te verbeteren

Nee, dit is géén 1 aprilgrap. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) komt met een oplossing om de bestuurlijke rompslomp tegen te gaan en éíndelijk eens de sancties tegen Rusland effectief uit te kunnen voeren: er moet een nationaal coördinator worden aangesteld. Pas maar op, Russen!

Nederland slaat nog geen deuk in een pakje boter als het op het uitvoeren van sancties aankomt, want voor iedere poep of scheet is weer een ander ministerie verantwoordelijk. Het ministerie van Financiën gaat over de geldstromen, terwijl het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat over het aan de ketting leggen van een luxe jacht. Kortom: niemand heeft de regie, iedereen kijkt naar zijn eigen straatje en iedereen doet alleen wat strikt noodzakelijk is.

Minister Hoekstra kreeg het gisteren zwaar te verduren tijdens een debat in de Tweede Kamer omdat zijn antwoorden lieten zien in wat voor een waanzinnige bureaucratische modderpoel onze overheid terecht is gekomen. Nu komt hij dus met het idee van een nationaal coördinator, zodat verschillende ministeries weer eens samen gaan werken om de sancties tegen Rusland en Russische oligarchen daadwerkelijk eens uit te voeren, meldt het AD.

Iedereen kan natuurlijk al wel weer aanvoelen hoe dit zal gaan verlopen. Er wordt rustig de tijd genomen voor het zoeken en installeren van deze nationaal coördinator. Verschillende ministeries moeten waarschijnlijk weer mensen aanwijzen die de coördinator van informatie gaan voorzien. De juiste kaders, richtlijnen en middelen moeten duidelijk worden opgesteld. Hier en daar loopt men vast nog wel tegen wat privacywetgeving aan. En als dat allemaal rond is dan zijn de Russische oligarchen en hun bezittingen allang weg en doen de verschillende ministeries ineens geen uitspraken meer over de voortgang.

Maar goed, mocht Nederland in de komende jaren weer sancties opleggen aan een land, dan zijn we tenminste wel echt goed voorbereid! Wat is dit toch één grote grap, past wel bij vandaag.