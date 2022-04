Niks aan de hand! AIVD en MIVD krijgen meer bevoegdheden zogenaamd vanwege Russische en Chinese cyberdreigingen

De ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) komen met een wetsvoorstel om de bevoegdheden van de MIVD en AIVD uit te breiden. Nederland zou last hebben of kunnen krijgen van ‘cyberdreigingen’, waardoor de altijd correcte inlichtingendiensten meer bevoegdheden moeten krijgen, waar ze natuurlijk absoluut geen misbruik van zullen maken.

Volgens Slot is het nodig om de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD uit te breiden, omdat een Chinese of Russische hacker snel “van het ene naar het andere systeem schakelt”, meldt De Telegraaf. De man doelt op het gebruik van VPN’s, waardoor zo’n hacker het kan doen lijken alsof zijn computer vanuit een ander land opereert. Kennelijk hebben de inlichtingendiensten telkens opnieuw toestemming nodig om zo iemand te kunnen volgen, waardoor ze in de praktijk achter de feiten aanlopen.

Het is echter maar de vraag of dit het enige is wat het wetsvoorstel aanpakt, laat staan of er geen misbruik van wordt gemaakt. Want wat nou als Russische of Chinese hackers doen alsof ze uit Nederland komen? Met de middelen die de inlichtingendiensten nu hebben is het vrij makkelijk om gewoon te beweren dat er een vermoeden is dat er vanuit een Nederlands IP-adres een cyberaanval wordt uitgevoerd, ‘dus laten we onze burgers maar gaan controleren’.

Het uitbreiden van bevoegdheden voor inlichtingendiensten wordt altijd verkocht onder het mom van ‘nationale veiligheid’, maar zodra zo’n wet erdoor is weet de gemiddelde burger niet meer wat er achter de schermen gebeurt. Sterker nog, die inlichtingendiensten gingen ook zonder deze uitbreiding van bevoegdheden al ver over de schreef.

Nederland zou er beter aan toe zijn als er eens fatsoenlijk zou worden geïnvesteerd in de beveiliging van strategisch interessante infrastructuur. Zorg er eerst maar eens voor dat zulke hackers bot vangen als ze een aanval proberen, in plaats van de inlichtingendiensten meer mogelijkheden te geven om zo’n hack te kunnen volgen.