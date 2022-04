Ministerie van Justitie is ijverig en bereidt zich voor op komst 150.000 vluchtelingen uit Oekraïne

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet zich schrap, en niet zo’n beetje ook! Directeur migratie Bart-Jan ter Heerdt laat aan de Tweede Kamer weten dat de voorbereiding is gericht op “flinke aantallen als 100.000, of zelfs 150.000” vluchtelingen uit Oekraïne.

Eerlijk is eerlijk, dit betekent niet dat er ook daadwerkelijk 150.000 Oekraïners deze kant uitkomen of dat het ministerie dit ook daadwerkelijk verwacht. Het lijkt hier te gaan om een ruime marge, die mogelijk realiteit kan worden.

Toch betekent dit ook dat er wel eens daadwerkelijk wat héle ingrijpende beslissingen kunnen worden genomen in de komende weken. Er zitten momenteel zo’n 23.000 Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang en gemeenten zijn nog bezig om 50.000 plaatsen beschikbaar te stellen, meldt De Telegraaf. Dáár hebben ze al moeite mee en dan houdt het ministerie van Justitie zo’n 300 procent extra marge aan!

Eigenlijk wordt er hier nu een situatie gecreëerd waar de Nederlandse bevolking praktisch overgeleverd is aan de burgemeesters. Als er ineens 100.000 Oekraïners op de stoep staan, dan kan een gemeente geen ‘nee’ meer zeggen tegen opvang, vanwege het staatsnoodrecht dat de ministerraad heeft bekrachtigd.

Als de nood aan de man is, dan kan een burgemeester lukraak panden vorderen en heeft de gemeente er maar mee te dealen. Waarschijnlijk houdt het ministerie van Justitie dan ook juist rekening met dit soort beslissingen, zodat ze tijdig voldoende handhavers kunnen inschakelen. Want laten we eerlijk wezen, als een burgemeester ‘zomaar’ tientallen Oekraïners in een paar kantoorpanden gaat parkeren, dan kun je er donder op zeggen dat er weerstand tegen zo’n beslissing komt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt er ook op dat ons kabinet al direct uit is gegaan van zo’n scenario, in plaats van eerst te onderhandelen over een verdeelsleutel. Het signaal dat nu aan de vluchtelingen uit Oekraïne wordt gegeven is: ‘Kom maar hierheen, we regelen het wel’. De bureaucratische ‘Wir schaffen das’, bekrachtigd met een afgestofte noodwet uit de jaren vijftig…