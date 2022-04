NS heeft gigastoring! Caroline van der Plas (BBB) fungeert als taxichauffeur: ‘Wil wil mee?’

De NS kampt vandaag met een enorme storing. De situatie is zo erg dat de NS aangekondigd heeft dat er vandaag een treinen meer rijden. En vannacht ook niet. Maar er zijn mensen die mazzel hebben. BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas functioneert namelijk momenteel als taxichauffeur om gestrande reizigers te helpen. Twee per keer.

Het gaat niet helemaal je van het bij de NS. Sterker nog, het gaat daar vandaag wanstaltig. Er was zo’n grote storing dat de NS uiteindelijk besloot al het treinverkeer vannacht en morgen stil te leggen. De storing zou verholpen zijn, maar “de nasleep” was zo serieus dat er niet meer meteen begonnen kon worden met rijden. Of zelfs maar binnen twaalf uur.

De storing in de computersystemen van de NS begon vandaag om 12:00 uur. Initieel zei men dat het om 17:00 uur klaar zou zijn. Toen werd het 20:00 uur. En daarna kwam de boodschap dat alle treinverkeer voor de hele dag (en nacht) werd stilgelegd.

Caroline van der Plas: ‘Plek voor twee’

Gelukkig voor passagiers zijn er mensen die er alles aan doen om de schade voor hen te beperken door wat gestrande mensen gratis en voor niets te vervoeren. Caroline van der Plas bijvoorbeeld. De leider van de BoerBurgerBeweging zette vandaag een video online waar je ziet hoe ze twee gestrande passagiers vervoert. Tot Utrecht, want dat was hun eindbestemming.

Daar aangekomen zou één van de twee reizigers haar auto verlaten, de andere reist met haar mee naar Den Haag. “Rond 17.00 uur ben ik bij Utrecht Centraal,” aldus Van der Plas op Twitter. “Vanaf daar heb ik dus weer plek voor 2 naar Den Haag. Wil je mee? Laat even weten in de reply.”

Nou, ik heb twee gestrande reizigers in auto. De ene zet ik af in Utrecht, de ander in Den Haag. Rond 17.00 uur ben ik bij Utrecht Centraal. Vanaf daar heb ik dus weer plek voor 2 naar Den Haag. Wil je mee? Laat even weten in de reply. #treinstoring #liftgezocht #liftaangeboden https://t.co/opL7dJ3c1j pic.twitter.com/Lo6YUZBQDw — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 3, 2022

Boer, Burger, Bob!