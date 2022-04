Peiling De Hond: 60% Nederlanders steunt motie van wantrouwen De Jonge, maar VVD’ers vinden hem tóp

Uit de meest recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat maar liefst 60% van de Nederlanders de motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge van deze week steunt. De enige kiezers die de motie niet steunden zijn coalitiekiezers – en dan met name de antidemocratische gekken die de VVD nog steeds loyaal zijn.

Maurice de Hond heeft onderzoek gedaan naar wat kiezers van de verschillende partijen eigenlijk denken van de motie van wantrouwen die Hugo de Jonge deze week voor zijn kiezen kreeg. Wat daarbij opvalt? Ten eerste de algemene uitslag. Maar liefst 60% van de Nederlanders vond de motie volkomen gerechtvaardigd en terecht. Bijna tweederde van de kiezers vindt dus dat hij zijn spullen bij elkaar had moeten pakken en op had moeten hoepelen.

Maar er zijn uitzonderingen op die regel. Want uit dezelfde peiling blijkt dat kiezers van de coalitiepartijen er anders over denken. Oké, ChristenUnie-kiezers en D66-kiezers komen toch nog flink in de buurt van de 50% met 43% en 41% respectievelijk, maar bij het CDA en de VVD zijn ze de weg écht kwijt.

Het CDA, tja, daar verwacht je dat van. Sterker nog, dat 28% vindt dat De Jonge moet opstappen is eigenlijk best nog wel indrukwekkend. Maar wat te zeggen van de nep-liberale, anti-democratische VVD-kiezers? Slechts 18% van die malloten steunden de motie. 82% van de VVD-kiezers vindt het daarentegen prima dat een minister liegt en bedriegt, en het parlement voor de gek houdt.

Als je naar dit resultaat kijkt van de peiling van Maurice de Hond begrijp je opeens hoe het kan dat Mark Rutte zich onaantastbaar voelt als VVD-leider. Dat ís hij namelijk ook, en dat komt doordat VVD-kiezers gelieg en bedrieg helemaal top vinden. Wat een volk.