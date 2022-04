Personeel NS ‘witheet’ om blunderend bestuur: ‘Met een beetje gezond verstand hadden treinen gewoon kunnen rijden’

Het personeel van de NS beweert dat een flink aantal treinen gewoon had kunnen rijden tijdens de landelijke storing die het treinverkeer zondag platlegde. Ook staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft felle kritiek op de aanpak van de NS en noemt het ‘onder de maat’. Alleen het bestuur van de NS zelf zegt dat er echt geen andere mogelijkheid was.

Het treinverkeer werd zondag vrijwel volledig stilgelegd vanwege een ‘technische storing’. Er werd geen verdere uitleg gegeven en pendelbussen of andere vervoersalternatieven werden ook niet geregeld. Mensen moesten het maar uitzoeken, want de technische storing was blijkbaar gigantisch.

Nou is het al verwonderlijk dat de reizigers aan hun lot werden overgelaten, maar dat gold ook voor het eigen NS-personeel. Conducteurs, machinisten, servicemedewerkers etc. moesten het met hetzelfde bericht doen en kregen ook geen verdere informatie of instructies.

Bij het personeel van de NS heerst echter nog wel het gezond verstand. Zij laten aan het AD weten dat het wel degelijk mogelijk was voor de NS om ad hoc een flink aantal treinen alsnog te laten rijden, vooral tussen grote steden. En wat zegt de directie van de NS op dat voorstel? ‘Dat kon niet vanwege een aantal veiligheidschecks.’ En dan noemen ze het volgende voorbeeld:

“Daardoor was volstrekt onduidelijk waar treinen, machinisten en conducteurs zich bevonden. Dan weet je bijvoorbeeld ook niet hoe lang een trein is. Dus dan kan je wel zeggen: ‘ga maar rijden’, maar als een trein te lang is voor een perron, en de deuren gaan open, dan valt een reiziger op het spoor. Aan dat soort veiligheidsproblemen moet je denken.”

Totaal geen vertrouwen in de kennis en vaardigheden van het eigen personeel. En kennelijk is de reiziger ook maar een achterlijke drone. Het systeem lag plat dus lag állés plat, want het systeem ís de NS. Dit soort geouwehoer krijg je dus met halve staatsbedrijven die pretenderen in een vrije markt te opereren. Systeemdenkers en bureaucraten aan het roer die totaal reddeloos zijn als het (MSDOS) IT-systeem een foutmelding geeft.

En nu moet er weer een onafhankelijk onderzoek komen om vast te stellen of de NS-directie wel correct heeft gehandeld. Het zou me niet verbazen als ze het halverwege het onderzoek gooien op een ‘Russische hack-aanval’ om hun eigen falen te verbloemen.