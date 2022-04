Schade Nederlands bombardement Hawija groter dan gedacht, slachtoffers nog steeds niet gecompenseerd

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, vredesorganisatie PAX en de Iraakse hulporganisatie Al-Ghad hebben geconcludeerd dat de omvang van de schade en het leed door het Nederlandse bombardement op IS-bolwerk Hawija in 2015 nog veel groter is dan aanvankelijk werd gedacht. Daarnaast zijn slachtoffers nog steeds niet gecompenseerd, maar gelukkig heeft Defensieminister Ollongren (D66) wel een verbetervoorstel gedaan voor toekomstige bombardementen.

De Irakezen in Hawija beginnen zo langzamerhand door te krijgen hoe walgelijk Nederland is in oorlogssituaties, vooral ná een bombardement. Defensie is net als andere ministeries doordrenkt van bureaucratie en systeemdenken en wordt geleid door een clubje dat totaal niet gewend is om de consequenties van eigen acties te zien, laat staan daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Nederland werd zeven jaar geleden al sterk afgeraden om een bommenfabriek van IS in Hawija te bombarderen, omdat alle systemen aangaven dat de nevenschade enorm groot kon zijn. Nederland paste die parameters gewoon aan, zodat op papier de nevenschade beperkt zou blijven. Het resultaat was uiteindelijk zeker 70 burgerdoden en ruim 400 beschadigde of verwoeste gebouwen. Maar zelfs dat bleek een conservatieve schatting, want het blijkt nu te gaan om zeker 85 burgerdoden, 1.200 bedrijven en winkels met schade én 6.000 huizen, meldt de NOS.

Die Irakezen voelen zich zwaar genaaid, want ze kunnen eigenlijk gewoon fluiten naar compensatie. Er is tot nu toe (dus al een paar jaar geleden) 4,4 miljoen euro toegezegd, maar er is geen concrete actie ondernomen. Nederland gaat ook geen individuele compensatieregelingen treffen, want dat is qua bureaucratie bijna net zo lastig als je huis en familie in rook op zien gaan.

Is er dan ook nog iets goeds aan de Nederlandse aanpak van dit drama? Jazeker! Defensieminister Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat ze van plan is om burgerslachtoffers een prominentere rol te geven in de evaluatie van missies. Wat lief!

Daarnaast gaat het kabinet voortaan vooraf aan een missie beschrijven welke afwegingen worden gemaakt, ook juridisch, over het risico op burgerslachtoffers door Nederlandse militaire inzet. En er zal worden gepraat over een Red Card Holder, dat is iemand die namens Nederland beslissingen neemt over dit soort aanvallen.

Er gebeurt dus helemaal niets. Nederland heeft overduidelijke signalen destijds compleet en moedwillig genegeerd. Dan gaan nog meer regeltjes echt niet helpen. En burgerslachtoffers laten uithuilen tijdens een missie-evaluatie zet ook geen zoden aan de dijk. Werkelijk afschuwelijk dat ze dit überhaupt durven voorstellen!