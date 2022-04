Simone Kerseboom (FVD) feliciteert Viktor Orban met zijn overwinning: ‘Grote Afwijzing van de Great Reset’

Uit naam van Forum voor Democratie heeft Simone Kerseboom de Hongaarse premier Viktor Orban gefeliciteerd met zijn klinkende overwinning bij de parlementsverkiezingen in zijn land. Volgens het Tweede Kamerlid is de overwinning namelijk niets meer of minder dan “De Grote Afwijzing van de Great Reset.”

“Forum voor Democratie is buitengewoon blij dat Viktor Orban zo’n klinkende overwinning heeft geboekt bij de Hongaarse verkiezingen,” aldus Kerseboom. “De partij en haar leider, Thierry Baudet, sturen hem hun warmste felicitaties. “Deze felicitaties komen nóg meer uit het hart omdat Baudet en Orban allebei pupillen waren van de overleden filosoof Roger Scruton.”



“Orban somde in zijn overwinningsspeech zijn vijanden op: links, Brussel, de internationale media, en zelfs de Oekraïense president. Forum voor Democratie wordt tegengewerkt door eenzelfde coalitie. Orban en zijn partij staan voor alle waarden die Forum voor Democratie vertegenwoordigt: nationale soevereiniteit, democratie, immigratiebeperkingen, échte Europese waarden (inclusief de bescherming van het gezin). Hij heeft zichzelf ondubbelzinnig neergezet als een verdediger van conservatief Europa.”

Oekraïne

Volgens Kerseboom is de overwinning van Orban nóg significanter in het licht van de situatie rond Oekraïne. Zoals zij uitlegt in de video dankt FVD immers haar bestaansrecht aan de vraag of Oekraïne al dan niet bij de EU gehaald moet worden.

“Orban heeft in heel moeilijke omstandigheden geprobeerd een neutrale koers te varen,” gaat Kerseboom verder, “en hij wordt geheel onterecht aangevallen voor die neutraliteit door president Zelensky.” Daarbij legt Kerseboom ook uit dat Orban één van de weinige Europese leiders is met de realiteitszin om te erkennen dat het van het grootste belang is dat we onze energiemarkten openhouden voor Rusland. “Europa is bezig zelfmoord te plegen door het implementeren van sancties die meer schade berokkenen aan Europa zelf dan aan Rusland,” zegt Kerseboom terecht.

“En ze doen dit allemaal in naam van het behouden van een unipolaire wereld van de VS en de NAVO, wat natuurlijk het échte doelwit is van Rusland in de oorlog die gevoerd wordt op het grondgebied van Oekraïne. De EU, in haar wanhoop om de VS te plezieren, heeft zichzelf niet haar in de voet geschoten, maar in haar hoofd.”

In dat opzicht stelt Kerseboom dat de inflatie die we nu zien niets is vergeleken met wat komen gaat. De prijsstijgingen worden “veel erger” en dat komt door de sancties die Europese leiders hebben ingevoerd “om Oekraïne in hun imperium te brengen.”

Frankrijk

Maar Kerseboom en FVD zien Fidesz’ overwinning als een bijzonder positieve ontwikkeling. En niet alleen voor Hongarije zelf, maar ook voor de rest van Europa. Kerseboom zegt namelijk dat de verkiezingen in Frankrijk er ook aankomen, en dat alle peilingen erop wijzen dat de eerste ronde glansrijk gewonnen gaat worden door Emmanuel Macron én Marine Le Pen. Die twee zullen vrijwel zeker doorstoten naar de tweede ronde, waar er dan een echte clash kan komen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

“Ze kan die strijd best winnen. Het zou een Grote Afwijzing van de Great Reset” zijn, concludeert Kerseboom. Want hoewel Le Pen in haar ogen haar standpunten bijgeschaafd heeft om “meer gematigd” over te komen bewijzen haar succes “en de opkomst van de briljante Eric Zemmour” dat “het Franse conservatisme bruist van het leven.” Inderdaad, net als het conservatisme in Hongarije.