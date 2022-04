Simone Kerseboom (FVD) maakt zich hard voor studenten: ‘Basisbeurs net zo hoog als voor leenstelsel’

FVD-Tweede Kamerlid Simone Kerseboom heeft vandaag bij het debat over het hoger onderwijs laten weten dat ze wil dat a) de Basisbeurs opnieuw ingevoerd en b) dat die dan minstens net zo hoog is als die van voor het leenstelsel werd ingevoerd.

Er lijkt een kanteling bezig te zijn in de Nederlandse politiek. Want waar een hele generatie studenten (ondergetekende inclusief) bewust door de overheid op kosten werd gejaagd tijdens hun studententijd lijkt het er nu op dat steeds meer partijen af willen van het leenstelsel.

Dit geldt ook voor Forum voor Democratie. FVD-Kamerlid Simone Kerseboom legde vandaag bij het debat over deze materie in de Tweede Kamer uit wat zij wil.

#FVD wil een #basisbeurs die minstens zo hoog is als die van vóór het leenstelsel, gecorrigeerd voor inflatie. Die moet met terugwerkende kracht worden ingevoerd zodat ook de leenstelselstudenten op een rechtvaardige manier worden gecompenseerd. @SimoneKerseboom pic.twitter.com/uwF3aVKR1W — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 4, 2022

Wat FVD wil is dus herinvoering van de basisbeurs. Maar daar blijft het niet bij. Die basisbeurs moet vervolgens net zo hoog worden als die was voor het leenstelsel werd ingevoerd, en ja, daarbij moet ook rekening gehouden worden met de inflatie die in de tussentijd heeft plaatsgevonden.

Tenslotte wil FVD dat de generatie studenten die slachtoffer is geweest van het leenstelsel gecompenseerd wordt. Het moet allemaal dus met terugwerkende kracht gebeuren.

Het lijkt erop dat het best mogelijk is dat de Basisbeurs inderdaad terugkomt. Dat is een stap in de goede richting. Maar je moet je wel afvragen wat er dan gebeurt met de generatie die financieel een enorme last meesleurt omdat het zo nodig anders moest van het partijkartel.