Zelfverklaarde Deugslachtoffer Asha ‘fascistisch FVD!’ Ten Broeke doet huilehuilie: ‘Ik neem even Twitterpauze’

De controversiële partijkartel-columnist Asha Ten Broeke kondigt vandaag aan dat ze even een “Twitterpauze” neemt omdat ze erg veel negativiteit over zich heen heeft gekregen de laatste dagen. Dit omdat ze met absurde plannen kwam om mensen die meer verdienen dan zij nodig acht van hun welvaart te beroven. En kort daarvoor had het erover dat FVD een “fascistische” partij is en dus hard aangepakt moet worden.

“Rijke mensen zijn een probleem,” aldus Ten Broeke in één van haar walgelijke schrijfsels die doorgaan voor “columns.” Maar wacht, ze heeft een oplossing: “Een bestaansmaximum. Je mag genoeg geld houden om een heerlijk en vervullend leven te leiden, maar wat je daarbovenop nog bezit, vloeit naar de staat en het volk.”

Column: rijke mensen zijn een probleem. De oplossing: een bestaansmaximum. Je mag genoeg geld houden om een heerlijk en vervullend leven te leiden, maar wat je daarbovenop nog bezit, vloeit naar de staat en het volk.https://t.co/kPPgnL4QbO — Asha ten Broeke (@ashatenbroeke) April 1, 2022

Dit is echt extreem. Zelfs voor linkse gekken. Ik heb ook weinig met die superrijken – die overigens bijna altijd netjes meespelen met het partijkartel – maar je kunt niet zomaar mensen geld afpakken omdat je vindt dat ze genoeg hebben. Al was het maar omdat je er vergif op kun innemen dat dit soort types beginnen met “enkele miljoenen” maar over een paar jaar uitkomen op “100.000 euro per jaar is eigenlijk ook al te veel.”

Knettergek natuurlijk. Maar voor deze dame is dit helemaal niets. Want daarvoor pleitte ze er al voor dat FVD harder aangepakt zou worden omdat het in haar ogen een “fascistische” partij is. Let wel, die beschuldiging komt dus van een vrouw die letterlijk vindt dat de staat geld moet afpakken van burgers puur omdat zij vindt dat ze genoeg geld hebben.

Asha doet huiliehuilie

Als je dit soort gestoorde uitspraken doet kun je er natuurlijk op rekenen dat je aangepakt wordt door tegenstanders. Dat gebeurde dus ook. Ze kreeg heel wat over zich heen. Soms terechte kritiek, soms grappige uitspraken, soms gewoon poep.

Maar waar deze ‘dame’ (ik gebruik dat woord wat ruim vandaag) wel kan uitdelen, is ze heel slecht in incasseren. Want kort nadat ze wat vervelende opmerkingen kreeg over haar indrukwekkende uiterlijk deed ze haar beklag: ze vond het vreselijk, kan het eigenlijk niet hebben, en houdt het dus maar voor gezien. Voorlopig. Op Twitter.

Hier stond ik vanochtend mee op. Ik heb m’n best gedaan om opgewekt en sterk te blijven, maar de drek blijft komen en ik heb geen zin meer om steeds sterk te moeten zijn. Dus om m’n vrolijke zelf te kunnen blijven, neem ik even een twitterpauze. Tot over een tijdje, lieverds! 🍀 pic.twitter.com/mfFz7Qt0Na — Asha ten Broeke (@ashatenbroeke) April 2, 2022

“Hier stond ik vanochtend mee op,” aldus Ten Broeke huilend. “Ik heb m’n best gedaan om opgewekt en sterk te blijven, maar de drek blijft komen en ik heb geen zin meer om steeds sterk te moeten zijn. Dus om m’n vrolijke zelf te kunnen blijven, neem ik even een twitterpauze. Tot over een tijdje, lieverds!”

Wat ontzettend sneu, natuurlijk. Je kunt haar alleen maar het allerbeste wensen en hopen dat ze héél spoedig hersteld van al deze nare opmerkingen.