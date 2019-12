Metropool-plan voor Nederland nu al knap lastig, ‘forse investeringen’ in spoorwegennet benodigd

Het plan om van Nederland één grote metropool te maken met meer dan 20 miljoen inwoners staat door het mismanagement van de afgelopen jaren nu al op losse schroeven. Daarvoor is het land namelijk nooit ontworpen en het verbeteren van een simpele treinverbinding tussen de noordelijke provincies en de Randstad kost meer dan 7 miljard euro voor het besparen van welgeteld 30 minuten reistijd, via Leeuwarder Courant.

Voor het realiseren van de infrastructuur voor 20 miljoen inwoners zijn forse investeringen benodigd om de aansluiting van de Provincies Friesland en Groningen bij de Randstad te versterken. Uit onderzoek van NS en ProRail blijkt dat voor een tijdswinst van zo’n 30 minuten per rit ruim 7 miljard euro benodigd is.

Het plan is dat vanuit Leeuwarden en Groningen ‘aansluiting wordt gevonden bij de Randstad’, maar de plannen hiervoor zijn dus uiterst prijzig. Zo onderzoekt de Inframinister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wat de mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de reistijden tussen de Noordelijke steden en de Randstad, maar blijkt nu al dat de realisatie van een snellere reistijd alleen mogelijk is door allerlei stations te schrappen zoals Meppel en Assen.

Aanpassingen aan de treinverbindingen tussen Zwolle en Amsterdam zijn nog complexer. Daar rijden veel treinen en zijn eigenlijk nieuwe spoorwegen benodigd. Met name bij Weesp is géén extra plek voor extra spoorlijnen en ook op andere stations in de Randstad is ‘ruimtegebrek’.

Kortom: er is in het verleden nooit écht rekening gehouden met een significante uitbreiding van het spoornet. Een ander woord daarvoor is ‘mismanagement’, immers is geen rekening gehouden met dergelijke uitbreidingen, waardoor de kostprijs nu nog hoger ligt en op sommige plekken zelfs ruimtegebrek bestaat. Zelfs kinderen die computergames zoals SimCity spelen, begrijpen het belang van het reserveren van ruimte nog beter dan de VVD- en PvdA-minister uit de recente geschiedenis, maar afijn “we mogen niet klagen want het gaat zo goed met Nederland”.

Verder is berekend dat voor iedere minuut bespaarde reistijd zo’n 212 miljoen euro belastinggeld moet worden neergelegd. Klinkt als een bijzonder prijzig plan…