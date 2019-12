Staatssecretaris Menno Snel vindt zijn Waterloo in desastreuze toeslagenaffaire van de Belastingdienst

Het werk is volbracht voor Staatssecretaris Menno Snel (D66). De staatssecretaris stapt op vanwege de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De administratieve fouten van de dienst werden niet adequaat rechtgezet en er ontstond ophef nadat gedupeerden hun dossier zwartgelakt toegestuurd kregen. In de toeslagenaffaire werden honderden ouders onterecht als fraudeur aangemerkt en kregen zij te maken met huisuitzettingen, incassobureau’s en financiële malaise, via NOS.

Staatssecretaris Menno Snel treedt af. Een aderlating. Veel respect voor zijn heldere, eerlijke politieke afweging. Zijn inzet voor de getroffen ouders in de toeslagenaffaire verdient grote waardering. Hij hield altijd de ogen op de bal. Bewondering voor zijn deskundigheid. — Rob Jetten (@RobJetten) December 18, 2019

Fractieleider van D66, Rob Jetten, reageert op het vertrek van zijn partijgenoot en staatssecretaris op Twitter en uit zijn bewondering voor ‘de deskundigheid’ waarmee zijn partijgenoot de toeslagenaffaire heeft afgehandeld.

Volgens Jetten verdient Snel “grote waardering” voor zijn harde werk. Het vertrek van de staatssecretaris wordt door Jetten als “een aderlating” voor het Kabinet gezien. Tja, wat moeten we hier nu van zeggen? Wat een gotspe van de D66-leider, die overduidelijk de voeling met de gedupeerde ouders mist.

Menno Snel is ondertussen de derde bewindspersoon van het kabinet dat opstapt. Eerder stapten VVD-minister Zijlstra en VVD-staatssecretaris Harbers op na bewezen leugens en gesjoemel met cijfers over criminele asielzoekers.

Vorige maand werd Snel nog uitstel van executie gegund door de Tweede Kamer, maar een meerderheid vertrouwt hem niet langer. Ook voor de SGP en GroenLinks heeft de D66-bestuurder definitief afgedaan. Snel heeft vervolgens zélf besloten op te stappen en laat de toeslagenaffaire nu over aan zijn opvolger.