Thierry Baudet was de politicus van 2019… en zal ook weer de politicus van het jaar zijn in 2020

Voor Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie was 2019 een bevlogen jaar. Aan de ene kant wonnen ze de verkiezingen voor de Provinciale Staten en leverden ze een schitterende grote fractie aan de Eerste Kamer. Aan de andere kant was er de breuk met Henk Otten die vervolgens wat typetjes met zich meenam. En dan was er natuurlijk de framing door de oude, elitaire, misselijkmakende linkse trolmedia.

Tegen De Dagelijkse Standaard beschrijft Baudet zijn jaar als volgt:

“2019 was het jaar waarin het kartel merkte dat we een échte bedreiging zijn. De ene helft was grandioos succes – de andere helft was bizarre framing op alles wat ze er maar bij konden slepen.”

Geen woord te veel gezegd, Thierry. Laten we beginnen met de Eerste Kamerverkiezingen. Wat Baudet daar gepresteerd heeft is eigenlijk gewoon ongelooflijk. Natuurlijk, officieel was Henk Otten lijsttrekker voor de partij, maar iedereen stemde in feite op Baudet, niet op Otten. Het gevolg is dat FVD maar liefst 12 zetels binnensleepte in de Senaat. Voor een relatief nieuwe partij is dat werkelijk ongelooflijk. En aangezien het FVD net zo groot maakte in de Eerste Kamer als de VVD bewees het meteen dat het wel degelijk mogelijk is om de nepliberalen van Rutte te onttronen.

Helaas voor Baudet werd het daarna allemaal wat lastiger. Er was de publieke breuk met Henk Otten die vervolgens niet alleen uit de partij stapte maar ook meteen zijn eigen club oprichtte én een paar FVD’ers met zich meenam.

Hoewel deze breuk het einde kón betekenen van FVD — kiezers houden immers niet van interne onrust bij partijen — blijkt dat allemaal nogal mee te vallen. Sterker nog, FVD blijft het gewoon goed doen. Volgens Maurice de Hond zou Baudets partij uitkomen op zo’n 17 zetels als er nu verkiezingen waren… daarmee zou de partij ongeveer net zo groot zijn als de PvdA en de PVV, en significant groter dan het CDA, GroenLinks, D66 en de SP.

Dat is gewoon ongelooflijk, zeker als je bedenkt dat de ranzige extreemlinkse media al vanaf dag één actief Baudet proberen te ondermijnen. Hij wordt weggezet als “extreemrechts,” een vrouwenhater, een homohater, een maatje van Poetin en Assad… Het houdt niet op. Maar in plaats van bang te worden voor de media confronteert Baudet linkse nepjournalisten met hun bevooroordeelde smeercampagnes.

Dat alles zou genoeg moeten zijn voor iedereen met ook maar een ons gezond verstand om Baudet te benoemen tot politicus van het jaar 2019. Hij en zijn partij houden zich niet slechts staande — wat al een prestatie van formaat zou zijn! — maar ze floreren daadwerkelijk. Heel, heel knap.

En ja, dat is natuurlijk precies waarom Baudet volgend jaar wéér de politicus van het jaar zal zijn. De aanvallen zullen doorgaan, linkse troljournalisten zullen hem van alles en nog wat naar het hoofd gooien, maar Baudet zal fier rechtop blijven staan. Zoals Baudet zelf zegt tegen uw favoriete website:

“2020 wordt het jaar waarin we die framing ook weer van ons afschudden en verder gaan doorgroeien!”

Wat is deze man een aanwinst voor de Nederlandse politiek.

