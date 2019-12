Verdraaiing van feiten door ‘heldhaftig’ OM: heeft Nederlandse revolutie voorkomen door niet tegen dronken boeren op te treden!

Officier van justitie Linda Bregman heeft goed opgelet tijdens de mediatrainingen. Met een haast artistieke manier van het verdraaien van feiten rondom de boerenprotesten, komt zij tot de volgende conclusie: Nederland stond op het punt van een revolutie door dronken boeren. De politie deed er goed aan om niet in te grijpen want dat had wel eens kunnen escaleren!

Wacht, wat?

Linda Bregman gaf een interview waarin ze alle schuld en verantwoordelijkheid bij de actiegroepen van de boerenprotesten legt. Die boeren waren namelijk levensgevaarlijke zuiplappen en wat wil je als agent doen tegen een trekker?! Zonder enige gêne schildert ze de politie en het Openbaar Ministerie af als incapabele, tandloze ‘handhavertjes’ die gelúkkig besloten om maar niet op te treden tegen revolutionaire boeren op machines des doods.

“Dat handhaven is niet gelukt. (…) Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was.”

Die arme agentjes toch. Zelfs hun hulptroepen, de chauffeurs van vrachtwagens die de trekkers moesten blokkeren, waren niet tegen de boeren opgewassen. Huilend kropen ze stuk voor stuk ineen terwijl dronken bulderende boeren ze bedreigden en intimideerden! En zelfs al zouden agenten gek genoeg zijn om tóch tegen de boeren op te treden, door ze bijvoorbeeld te beboeten voor het rijden op de snelweg, dan was het niet eens mogelijk. De boeren reden namelijk zonder kenteken, dat duivelse addergebroed!

Om totaal onlogische en volstrekt onduidelijke redenen zijn de boeren het niet eens met de beschrijvingen van Bregman. Het is toch ook te zot voor woorden.