Bizar! FvD steunt Omgevingswet van Klimaatkoningin Veldhoven: ‘plaatsing windmolens en zonneweides vergemakkelijkt’

Aan het stemgedrag van Forum voor Democratie – en ook de PVV – is soms geen touw aan te knopen. Zowel het Forum als de PVV steunen de zogeheten Omgevingswet, wanneer deze wet in 2021 in werking treedt, wordt het faciliteren en plaatsen van de klimaathobbies van onze Groene Khmer een stuk eenvoudiger. Zowel de PVV als FvD steunen deze idioterie!

D66 klimaatkoningin @SvVeldhoven krijgt haar zin! Dankzij de steun van @fvdemocratie en PVV in de @eerstekamer komt de onzalige #omgevingswet die de #energietransitie faciliteert en plaatsing van windmolens en zonneweides vergemakkelijkt er toch. Hoofdelijke stemming op 4 feb #GO pic.twitter.com/MYKL0OnQ08 — GO (@GO2021NL) January 29, 2020

Otten complimenteert Klimaatkoningin Stientje van Veldhoven terecht, ze heeft als een professionele lobbyist zelfs de ‘grootste van vijanden van de klimaatlobby’ weten te overtuigen om mee stemmen in het nieuwe voorstel.

De Omgevingswet klinkt op papier erg veelbelovend, een vereenvoudiging van het bestaande stelsel van wetgeving rondom onze leefomgeving. Minder regels, minder overheidsbemoeienis, klinkt als muziek in de oren. Maar de fractie van GO heeft zijn huiswerk gedaan. Want wanneer de Omgevingswet van kracht gaat, betekent dit ook dat het veel eenvoudiger wordt om gigantische windmolenparken en zonneweides aan te leggen.

Hoezo stemmen partijen als Forum en de PVV hier dan mee in? Hebben zij hun huiswerk niet gedaan? Of vaart de FvD-fractie – en de PVV-fractie – een andere koers in de Eerste Kamer? Ook de ‘huisadvocaat‘ van het Forum is abject tegen de Omgevingswet. Waarom stemt de fractie dan voor?

Het wordt dat Baudet-apologeten erkennen dat Groep Otten haar zaakjes goed in orde hebben. En in hoeverre zij kunnen – ze hebben helaas geen recht van initiatief in de Eerste Kamer – zetten zij zich met man en macht in voor concrete en realistische voorstellen.

Een realistisch en liberaal geluid dat Nederland al jaren niet meer heeft gehoord keert terug op het Binnenhof. Groep Otten is een verademing voor de liberale kiezer!