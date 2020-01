Column: Waarom tonen de Democraten zoveel afgunst voor de Verenigde Staten?

“Niets in de wereld is gevaarlijker dan oprechte onwetendheid of gewetensvolle domheid,” zei Martin Luther King Jr. in de jaren ’60. Vandaag de dag is deze wijsheid net zo valide als toentertijd, want steeds vaker wordt geconstateerd dat men aan de linkerkant van het politieke spectrum steeds onoordeelkundiger wordt.

Op 9 januari plaatste Democratisch presidentskandidaat Pete Buttigieg de volgende Tweet die hem wereldwijd veel kritiek opleverde:

https://twitter.com/petebuttigieg/status/1215349135991287809

De eerste – openlijke – homoseksuele presidentskandidaat impliceert dat President Trump de dood van 176 mensen op zijn geweten heeft. Hij is in de veronderstelling dat de huidige conflictsituatie ‘onnodig en ongewenst’ is, terwijl de Amerikaanse operatie, waarbij generaal Soleimani werd geneutraliseerd, zowel juridisch als moreel gerechtvaardigd was.

De neutralisering was naar aanleiding van de directe terreurdreiging die Soleimani vormde volgens Mike Pompeo, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. De Iraanse generaal zou aanslagen op meerdere Amerikaanse ambassades en militaire bases hebben gepland.

Ook juridisch was de uitschakeling van deze terrorist verdedigbaar. Conform artikel 51 Handvest van de Verenigde Naties had de VS ‘het inherente recht tot individuele of collectieve zelfverdediging in geval van een gewapende aanval tegen een Lid van de Verenigde Naties.’

Aan de uiterst linkse zijde van de Democratische partij laat Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) weten dat Trump ‘een monster is’ wanneer hij 52 Iraanse doelwitten aanvalt als Iran Amerikanen of Amerikaanse doelwitten raakt. Blijkbaar is voor deze ex-barvrouw het tevreden houden van het Iraanse regime, dat onder andere homoseksualiteit bestraft met executies, belangrijker dan het opkomen voor de Verenigde Staten en hun economische belangen. Het verdedigen van het land wordt door Democraten als een zonde gezien.

Die afschuw jegens de natiestaat, een land met een gedeeld nationaal bewustzijn dat zich uit in één dominante culturele identiteit, wint langzamerhand steeds meer aanhang in regressieve staten. Staten zoals het eens zo mooie Californië en New York die nu geteisterd worden door middeleeuwse ziekten, waaronder de tyfus.

Dit figurante verschijnsel, de afschuw jegens de natiestaat, is een ziek voortvloeisel van structureel gebrekkig beleid: massale illegale immigratie, de paralysering van het Amerikaans openbaar onderwijs, en de steeds beperktere (politieke) socialisatie.

Een cultuuromslag is nodig om de Verenigde Staten cultureel te laten floreren: deporteer de huidige kansloze, werkloze, illegale immigranten. Doceer maatschappijleer op Amerikaanse scholen en voed de jonge generatie op met waarden die Amerika zo groot en welvarend hebben gemaakt, Keep America Great.