Lachgasverbod en wel nu! Opnieuw tiener aangehouden op snelweg na ballonnetje zuigen plus gevaarlijk rijgedrag

Dat het D66-plan om ‘bijna alle drugs te decriminaliseren’ op weinig likes kan rekenen werd afgelopen week wel duidelijk. Het overschaduwt echter wel het gevaar van het (nu nog) legale gebruik van lachgas.

Een 16-jarige jongen uit Amsterdam-Oost (ofschoon Almere) kreeg meerdere bekeuringen van de politie. De tiener reed zonder rijbewijs en was volgens de politie waarschijnlijk onder invloed van lachgas. En dat ook nog eens op de Rijksweg. Hoe gevaarlijker kun je het duiden?

Alerte politieagenten kregen de ‘ballonnenzuigende jongen’ in het vizier toen hij wel erg traag over de A27 reed en van baan naar baan hallucineerde. De auto met drie inzittenden werd ter hoogte van Almere aan de kant van de weg gezet. Dat schrijft de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie in een bericht op Facebook.

De tiener kon wel een rijbewijs laten zien, maar deze bleek alleen bestemt te zijn voor een bromfietsmobiel.

De politie ontdekte, na onderzoek in de auto van de verdachte, dat er meer dan dertien lachgastanks lagen verspreid. Ook vond de politie naast de bestuurdersstoel een gebruikte condoom ballon. Het is nog niet duidelijk of deze ook daadwerkelijk door de bestuurder zelf was geïnhaleerd.