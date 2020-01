Theo Hiddema pakt gestoorde Fransje Timmermans keihard aan: ‘Moet onder financiële curatele worden gesteld’

Waar was Theo Hiddema al die jaren — met name in de jaren 90 — toen de ene na de andere regering geld wegsmeet én onze soevereiniteit in de uitverkoop deed? Als we hem toen gehad hadden als politicus was het misschien allemaal niet zo ver gekomen.

Zoals De Dagelijkse Standaard woensdag berichtte moeten we allemaal diep in de buidel tasten voor het nieuwe plannetje van Frans Timmermans. De gestoorde eurofiel heeft het namelijk voor elkaar gekregen dat de EU akkoord is met een plan om vanaf 2050 “klimaatneutraal” te zijn. Het prijskaartje van 1 biljoen? HAHAHAHA, who cares?

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus!

Gelukkig is er in Nederland een politicus met het verstand én de ballen om de zwaar gestoorde Timmermans — want ja, als je met zulke voorstellen komt en ook nog eens opschept dat het allemaal slechts “het begin” is, ben je letterlijk knettergek — aan te pakken. Kom er maar in Theo Hiddema:

Nederland moet zorgen dat @TimmermansEU onder financiële curatele wordt gesteld. Die man weet niks van het klimaat, wil het beheer over miljarden en heeft met eigen handen nog nooit een cent gegenereerd. Waar is Willem Drees als je hem nodig hebt! #FVD https://t.co/P6J0swR2zW — Theo Hiddema (@THiddema) January 15, 2020

“Nederland moet zorgen dat [Frans Timmermans] onder financiële curatele wordt gesteld,” aldus Hiddema op Twitter. “Die man weet niks van het klimaat, wil het beheer over miljarden en heeft met eigen handen nog nooit een cent gegenereerd. Waar is Willem Drees als je hem nodig hebt!”

Inderdaad, er moet iemand komen die ervoor waakt dat Timmermans niet milijarden euro’s belastinggeld in de prullenbak gooit. Helaas is Hiddema op dit moment redelijk geïsoleerd. Alleen Geert Wilders steunt zijn kritiek op Timmermansje. De rest van de politieke partijen staat ferm achter hem, de losgeslagen VVD incluis.

